Zraněného cestujícího převezli záchranáři do nemocnice, informoval server The Aviation Herald. Agentura DPA uvedla, že aerolinky jí incident potvrdily s tím, že jeden cestující požádal o zdravotní ošetření.
Nehoda se stala letounu Malta Air Boeing 737-800, který měl ze Soluně letět do německého Memmingenu. Letoun zhruba tři hodiny po přistání nadále zůstává na letišti v Soluni.
Ryanair sdělil DPA, že krátce po startu se uvolnilo okénko u jednoho z cestujících. Letoun se následně vrátil do Soluně, kde byl pasažér ošetřen. DPA dále uvedla, že let trval asi 20 minut a že cestujícího, kterého tlak vtáhl do uvolněného okna, pomáhali držet ostatní cestující.
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Zatím není známo, jak vážná jsou zranění cestujícího, kterého posádka vytáhla z rozbitého okénka a na zbytek letu i s ostatními pasažéry ze stejné řady sedadel přemístila do jiné části letounu.
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DPA uvedla, že zraněný muž, který pochází ze Srbska, odjel do nemocnice sanitním vozem. Ryanair podle DPA uvedl, že tento cestující si lékařské ošetření vyžádal.