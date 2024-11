Rwanda chce povolit antikoncepci pro dívky od 15 let. Návrh nejspíš narazí

„Nedostupnost služeb v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví pro mladistvé, včetně antikoncepce, vede k vysokému počtu nechtěných těhotenství,“ uvedl Nsanzimana před poslanci.

Zastánci novely také tvrdí, že současný zákon diskriminuje dospívající tím, že jim upírá právo rozhodovat o svém reprodukčním zdraví. Ve Rwandě je podle zákona přípustný pohlavní styk od 18 let.

Parlament odmítl podobnou iniciativu v roce 2022, uvedl Aflodis Kagaba, ředitel nevládní organizace Initiative pour le développement de la santé (Iniciativa pro rozvoj zdraví), která se na přípravě nového znění zákona podílela. „Bohužel se stále najdou lidé, kterým se to nelíbí,“ řekl dále Kagaba. On sám už předtím několikrát sdílel závěry četných výzkumů, jež dokazují, že mladiství jsou sexuálně aktivní, a je proto třeba je chránit.

„Já pro ten návrh hlasovat nebudu. Když je vám 15 let, jste ještě dítě. Pokud vstoupí takový zákon v platnost, využijí toho akorát dospělí, kteří budou moci snáze sexuálně zneužívat děti bez toho, aniž by za to nesli následky,“ řekla agentuře AFP poslankyně Christine Mukabinaniová.

Rwanda eviduje narůstající počet dívek, které otěhotní ještě před dovršením 18 let, uvedlo ministerstvo zdravotnictví. Mezi lednem a červnem letošního roku úřady zaregistrovaly více než 10 000 takových případů. Potrat je v zemi legální pouze v případě znásilnění, incestu nebo nuceného sňatku.

Český zákon stanovuje právní hranici pro používání antikoncepce od 15 let, protože v tomto věku vzniká legální způsobilost pro pohlavní styk. Souhlas rodičů dívky starší 15 let k nasazení antikoncepce nutný není, protože legislativa považuje takovou dívku za dostatečně vyspělou, aby mohla o typu ochrany rozhodnout sama. U dívek do 18 let však platí, že lékař posuzuje jejich duševní vyspělost a teprve poté předepíše antikoncepci.