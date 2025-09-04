Rodina Farrových ze Sýrie provozuje zmrzlinárnu Levante v bavorském Hofu už pět let. Otec Ahmad vyrábí zmrzlinu sám a jeho podnik je v městečku asi 20 kilometrů od Aše vyhlášený. V pondělí večer však v poklidném podniku, který se pyšní dětským hřištěm na terase, vypukl chaos, píše Bild.
Na vině byli tři zákazníci. Bratři rovněž syrského původu ve věku 15 až 25 let. V kavárně už byli před týdnem, ale útratu ve výši 15 euro nezaplatili údajně kvůli nefunkční platební kartě. „Dohodli jsme se, že se vrátí a zaplatí později,“ uvedl Radwan, syn majitele podniku.
Když se trojice v pondělí večer v kavárně znovu objevila, nepřišla splatit dluh, ale ztropit scénu. „Byli opravdu agresivní. Křičeli, kde je šéf,“ popsal Radwan. Na terase potkali Ahmada a jeho desetiletou dceru Hanan, kteří obsluhovali hosty. „Jste tu, abyste zaplatili?“ přivítal je. Muži však zaplatit odmítli a naopak požadovali další zmrzlinu zdarma.
Když majitel podniku pohrozil, že zavolá policii, nejstarší bratr popadl reklamní banner a začal jím zmrzlináře tlouct. Dva zbyli bratři převrhli židle a stoly a v následné potyčce zranili majitele, jeho dceru i jednoho ze zaměstnanců. „Snažila jsem se skrýt dál od táty,“ popsala Hanan. Desetiletá holčička utrpěla několik škrábanců a modřin. „Je nemužské napadnout dítě,“ divil se Ahmad.
Před příjezdem policie se útočníci dali na útěk. Když je policisté dostihli, s tasenými zbraněmi donutili dva z bratrů lehnout k zemi. Nejstarší muž to ale odmítl. Video, které incident zachytilo, ukazuje, jak zuřivě gestikuluje na policisty a následně se proti nim rozběhl. Zastavil ho až pepřový sprej. I během zatýkání se prudce bránil. Podle Bildu tři policisté utrpěli lehká zranění.
Policisté případ vyhodnocují. Trojici útočníků viní z těžkého ublížení na zdraví, zpronevěry a kladení odporu při zatčení a napadení policistů. Vyšetřování probíhá na svobodě. Státní zástupce neviděl důvod pro předběžné zadržení. Majitel kavárny Ahmad Farra to považuje za nepochopitelné. „Jsou nebezpeční,“ bojí se.
