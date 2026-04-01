Ruská fotografka pobouřila internet. Nechala slona natřít narůžovo

Buruleva do Džajpuru, hlavního města indického státu Rádžasthán, přijela na uměleckou expedici. Na Instagramu sdílela zákulisí focení i výsledné snímky, na nichž pózuje růžově zbarvený slon.
Právě ten vyvolal vlnu kritiky. Řada uživatelů její počin označila za necitlivý a nevhodný.
Fotografka ale tvrdí, že podobné zdobení zvířat je v regionu běžné. „Sloni jsou tam všude – na ulicích, v architektuře i na dekoracích. Jsou symbolem Rádžasthánu. Nemohla jsem odjet, aniž bych je vyfotila,“ uvedla.
Podle ní se sloni v Džajpuru tradičně zdobí při slavnostech a festivalech. „Vybrala jsem si slona v zářivě růžové barvě, která je pro Rádžasthán typická,“ vysvětlila.
Na kritiku reagovala s tím, že zvířeti nebylo ublíženo. „Použili jsme ekologickou barvu z místní výroby, stejnou, jakou lidé používají při festivalech. Pro slona byla bezpečná,“ uvedla.
Džajpur leží na severu Indie a kvůli charakteristické barvě historických budov se mu přezdívá „Růžové město“. Vznikl jako sídlo maharádžů a dodnes si zachoval výrazný královský ráz.