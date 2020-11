Růžový diamant z Ruska se prodal v Ženevě za 600 milionů Kč, váží tři gramy

Vzácný růžový diamant The Spirit of the Rose (Duch růže) o váze téměř 15 karátů, tedy tří gramů, se na aukci v Ženevě prodal za 24,4 milionu švýcarských franků (téměř 600 milionů Kč). Jméno získal diamant na počest tradici ruského baletu. Surový kámen se našel v roce 2017 v jednom z velkých diamantových dolů v Jakutsku na východě Ruska.