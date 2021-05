Vraťte Růžové zahradě Bílého domu zašlou slávu, chce petice po první dámě

Petice podepsaná více než 54 000 lidmi vyzývá první dámu Spojených států Jill Bidenovou, aby vrátila Růžové zahradě Bílého domu její „bývalou slávu“. Restaurátoři chtějí dostat zahradu do stavu, který na počátku 60. let vytvořila Jacqueline Kennedyová. Do podoby zahrady v roce 2019 výrazně zasáhla manželka bývalého prezidenta Melanie Trumpová.