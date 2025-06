„Bylo to velká rvačka, jako když se dvě děti perou na školním dvorku. Perou se jako o život, nemůžete je zastavit. Nechte je bojovat dvě, tři minuty, pak je snadnější je zastavit,“ přiblížil svou filozofii Trump.

„A taťka pak někdy musí použít silné výrazivo,“ podotkl pobavený Rutte, s jasnou narážkou na prezidentovu kritiku Izraele a Íránu a jejich porušení vzájemného příměří poté, co jej oznámil. Trump použil na amerického prezidenta nezvyklé sprosté slovo při vyjadřování své frustrace. „V podstatě máme dvě země, které bojují tak dlouho a tak tvrdě, že do p*dele nevědí, co dělají.“

„Jednou za čas musíte použít určité slovo,“ souhlasil šéf Bílého domu s úsměvem.

Rutte se v poslední době vyjadřuje velmi pozitivně na adresu šéfa Bílého domu. Ocenil jej, že bez jeho úsilí by se spojenci tak rychle nedohodli na zvýšení výdajů na obranu na pět procent HDP. Před summitem NATO Trump zveřejnil Rutteho vzkaz, v němž bývalý nizozemský premiér velebí Trumpovu „rozhodnou akci v Íránu“, kterou se „nikdo jiný neodvážil udělat“.

Na summitu NATO nicméně Trump označil válku mezi Izraelem a Íránem za ukončenou. Připsal si přitom zásluhu. Americké údery na íránská jaderná zařízení, ke kterým dal příkaz, přirovnal k americkému svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki v závěru druhé světové války

„Nechci používat příklad Hirošimy, nechci používat příklad Nagasaki, ale v podstatě šlo o totéž. Tím ta válka skončila. Tohle ukončilo válku,“ řekl Trump.