Na čem se Trump s Ruttem dohodli bez Dánska a co to znamená pro Rusko a Čínu

Autor:
  19:29
Americký prezident Donald Trump po jednání s šéfem NATO Markem Ruttem zmírnil své výhrady i hrozby cly vůči Evropě. Klíčem k dohodě se stal slib revize smlouvy z roku 1951, která Spojeným státům umožní posílit přítomnost na ostrově, vybudovat zde protiraketový štít a efektivněji blokovat vliv Ruska a Číny. Podle analytiků se obě smlouvy v základních konturách nerozcházejí.
Šéf NATO Mark Rutte a americký prezident Donald Trump při jednání v Bílém domě....

Šéf NATO Mark Rutte a americký prezident Donald Trump při jednání v Bílém domě. (22. října 2025) | foto: ČTK

Generální tajemník NATO Mark Rutte v Záhřebu (12. ledna 2026)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, americký zmocněnec Steve Witkoff a...
Zasněžený Nuuk, hlavní město Grónska (14. ledna 2026)
Dánská premiérka Mette Frederiksenová
28 fotografií

Jádrem diskusí mezi Trumpem a Ruttem byl příslib opětovného projednání americko-dánské dohody z poloviny minulého století, který upravuje správu amerických vojenských základen v Grónsku. Právě tento krok vedl amerického prezidenta k tomu, aby zmírnil své hrozby ohledně anexe ostrova.

Mohou se vojáci vzepřít, kdyby Trump trval na dobytí Grónska silou? Co říká kodex

Podle čtyř informovaných zdrojů serveru Financial Times Rutte a Trump ve středu projednali otevření smlouvy z roku 1951 s cílem posílit americké rozmístění na tomto rozsáhlém dánském území. Prezident Trump ve čtvrtek uvedl, že Grónsko by mohlo být součástí jeho plánovaného systému protiraketové obrany „Golden Dome“ (Zlatá kopule) pro Severní Ameriku.

Diskutovali mimo jiné o zvýšení amerických investic v Grónsku, které má jedny z největších nevyužitých zásob nerostů na světě. Dotkli se také tématu zablokování čínských a ruských aktivit na ostrově.

„O suverenitě nebudeme smlouvat,“

Dánská premiérka Mette Frederiksenová ve čtvrtek zdůraznila, že Rutte nevyjednával jménem její země. Šéf NATO však udržoval evropské spojence v obraze a pravidelně hovořil s Frederiksenovou i s německým kancléřem Friedrichem Merzem, kterému jen v sobotu volal třikrát.

Dánsko nyní očekává jednání o plnohodnotné dohodě. Frederiksenová uvedla, že si přeje „konstruktivní dialog se spojenci“ o zlepšení bezpečnosti v Arktidě, včetně Trumpova plánu Golden Dome, ovšem „za předpokladu, že se tak stane s respektem k naší územní celistvosti“.

Ministr obrany Troels Lund Poulsen v reakci dodal, že je „pravděpodobné“, že výsledkem bude více amerických základen, ale to je teprve předmětem diskusí.

Trumpův „totální přístup“

USA od dob studené války svou vojenskou přítomnost v Grónsku výrazně omezily: z desítek základen a 10 tisíc vojáků na jedinou základnu se zhruba 150 vojáky. Armádní kapacity by přitom i podle staré smlouvě mohla kdykoli obnovit.

Současná dohoda z roku 1951 sice umožňuje USA zřizovat základny, pokud nenaruší dánskou suverenitu, ale Trump nyní hovoří o nové úrovni spolupráce.

Evropa má na to se ubránit. Finsko by i samo odrazilo Rusko, míní prezident Stubb

Vysoce postavený diplomat EU uvedl, že Rutte nabídl Trumpovi cestu z napjaté situace, kterou prezident přijal poté, co mnoho lídrů v Davosu vyjádřilo nesouhlas. Trump k nové dohodě poznamenal: „V podstatě jde o totální přístup, bez konce a bez časového omezení. Dostáváme vše, co chceme, a to zdarma.“

Analytici zpravodajského webu stanice CNN poznamenali, že Trumpův nový návrh se v jeho obrysech velice podobá tomu z roku 1951. Zpráva dokonce mluví o psychologickém efektu než o reálném diplomatickém úspěchu.

Budoucnost Grónska a evropský summit

Zatímco se uvažuje o modelu britských základen na Kypru jako o jedné z možných cest, Dánsko zůstává neoblomné v otázce suverenity. „Není na prodej ani k pronájmu. Dánsko nehodlá ustoupit,“ uvedl jeden ze západních představitelů. Frederiksenová zopakovala, že jednat se dá o všem, včetně investicí, ale v žádném případ o svrchovanosti země.

Vedoucí představitelé pravděpodobně již nebudou diskutovat o opatřeních, která by měla být reakcí na Trumpovy hrozby, uvedl vysoce postavený úředník EU zapojený do příprav summitu. „Situace se za posledních 24 hodin změnila,“ dodal úředník pro Financial Times.

Zasvěcený evropský zdroj také potvrdil, že Rutte byl ústřední postavou celého vyjednávání a jeho úsilí vedlo k mimořádnému úspěchu při obrušování hran v transatlantických vztazích.

Trump vychválil stav USA a sepsul Evropu. Grónsko chce koupit, vyloučil použití síly

Dánští představitelé nyní očekávají zahájení rozhovorů s americkým týmem vedeným viceprezidentem J. D. Vancem a ministrem zahraničí Marcem Rubiem. Mezitím se v Bruselu koná mimořádný summit lídrů EU.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Jen šel na protest, rodina ho viděla deset minut. Írán popraví prvního demonstranta

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Je mu teprve šestadvacet a stejně jako desetitisíce dalších Íránců šel na protivládní demonstraci. Teď jej za to režim popraví, burcují lidskoprávní organizace na poplach. Mladého Erfána Soltáního...

Nevylučuji to. Pavel poprvé připustil další kandidaturu na prezidenta

Návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026)

Prezident Petr Pavel během čtvrteční debaty s obyvateli Hranic na Přerovsku nevyloučil, že bude znovu kandidovat na funkci hlavy státu. Podobnému dotazu čelil i při setkání s olomouckými zastupiteli....

22. ledna 2026  19:38,  aktualizováno  19:51

Na čem se Trump s Ruttem dohodli bez Dánska a co to znamená pro Rusko a Čínu

Šéf NATO Mark Rutte a americký prezident Donald Trump při jednání v Bílém domě....

Americký prezident Donald Trump po jednání s šéfem NATO Markem Ruttem zmírnil své výhrady i hrozby cly vůči Evropě. Klíčem k dohodě se stal slib revize smlouvy z roku 1951, která Spojeným státům...

22. ledna 2026  19:29

Česko má také pozvánku do Trumpovy Rady míru. Vyjádřit se má Babiš i Macinka

Premiér Andrej Babiš a americký prezident Donald Trump (7. března 2019)

Česká republika obdržela pozvánku do nově vznikající Rady míru, iniciované americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Informoval o tom poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček s tím, že definitivní...

22. ledna 2026  16:38,  aktualizováno  19:08

Policie dle nového paragrafu stíhá prvního špiona, vláda jej chce i nadále zrušit

Kandidát na ministra spravedlnosti, Jeroným Tejc (ANO) na tiskové konferenci po...

Policie v sobotu zadržela člověka, který je podezřelý z činnosti pro čínskou zpravodajskou službu. Byl obviněn z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Jde o vůbec první případ stíhání podle tohoto...

22. ledna 2026  12:33,  aktualizováno  19:04

Lídři EU jednají o Grónsku. Babiš se nejprve setkal s Tuskem

Venezuela propustila z vězení Čecha Jana Darmovzala. Tisková konference...

V Bruselu se do 19 hodin koná mimořádný summit Evropské unie svolaný kvůli opakovaným požadavkům amerického prezidenta Donalda Trumpa připojit Grónsko ke Spojeným státům. Českou republiku na...

22. ledna 2026  10:58,  aktualizováno  19:02

K Trumpovi má v EU různý přístup pět skupin. Jednu vede Babiš, píší v Bruselu

Tisková konference po jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve...

Jak se Evropská unie postaví k chování amerického prezidenta Donalda Trumpa? Podle bruselského portálu Politico existuje pět různých skupin politiků rozdělených podle přístupu k americkému vůdci....

22. ledna 2026  18:52

Motivování lékařů i doprava. Pavel chválí kraj také za řešení benzenové havárie

Prezident Petr Pavel zahájil návštěvu Olomouckého kraje v hejčínském gymnáziu....

Prezident Petr Pavel zahájil ve čtvrtek ráno svou druhou oficiální a celkově třetí návštěvu Olomouckého kraje. Zatímco první dvě byly zaměřeny na sever regionu, nyní vyrazí na několik míst Olomoucka,...

22. ledna 2026  4:54,  aktualizováno  18:51

Výhrůžka na adresu prezidenta. Frustrovaný člověk dal průchod emocím, řekl Pavel

Návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026)

V souvislosti s návštěvou prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji policisté prověřují nevhodný komentář k článku uveřejněný na sociální síti. Osmapadesátiletého pisatele z Prostějovska zadrželi. Je...

22. ledna 2026  11:28,  aktualizováno  18:31

Šéf pohraničníků s agenty ICE hodil na lidi slzný granát, vítr obrátil plyn proti nim

Policisté použili proti demonstrantům v Minneapolisu slzný plyn

Demonstranti v americkém Minneapolisu, který nepřestává vřít po zastřelení Renée Goodové agentem úřadu ICE, natočili bezpečnostní složky při zásahu proti dalšímu protestu. Na videích je vidět, že...

22. ledna 2026  18:04

Pavel Novotný chce zpátky do ODS. Přijde velký souboj idejí, slibuje

Exstarostu Řeporyjí Novotného propustili z vězení. (2. října 2025)

Exstarosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný se chce po propuštění z vězení vrátit do ODS. O podání přihlášky informoval ve čtvrtek na síti X. Redakci iDNES.cz Novotný řekl, že věří v úspěšné vyřízení...

22. ledna 2026  17:12,  aktualizováno  17:49

Francie koná, ve Středozemním moři zadržela tanker ruské stínové flotily

Francie zadržela ve Středozemním moři tanker pocházející z Ruska, který plul...

Francie zadržela ve Středozemním moři tanker pocházející z Ruska, který plul pod cizí vlajkou. Oznámil to francouzský prezident Emmanuel Macron, podle nějž loď podléhá mezinárodním sankcím zavedeným...

22. ledna 2026  15:33,  aktualizováno  17:40

Nový domov Kamaly Harrisové. Bílý dům s čtyřmi ložnicemi a šesti koupelnami

Snímky luxusní vily Kamaly Harrisové. (21. ledna 2026)

Trochu se mezi ostatními vilami ztrácí. Ale malý to dům úplně není. Má čtyři ložnice, šest koupelen a pozemek o rozloze více než tří tisíc metrů čtverečních. Tak podle nových snímků vypadá obydlí...

22. ledna 2026  17:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.