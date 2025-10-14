Poškozené plavidlo kulhá domů, vtipkoval šéf NATO na účet ruské ponorky

Autor: ,
  7:59
Šéf Severoatlantické aliance (NATO) Mark Rutte v pondělí zavtipkoval na účet ruské námořní flotily poté, co jedna z ponorek vyplula na hladinu poblíž pobřeží francouzské Bretaně kvůli technickým problémům. „Poškozené ruské plavidlo se belhá domů,“ řekl Rutte. Moskva jakoukoliv technickou závadu popírá.
Francouzské námořnictvo zaznamenalo ruskou diesel-elektrickou útočnou ponorku...

Francouzské námořnictvo zaznamenalo ruskou diesel-elektrickou útočnou ponorku Novorossijsk na hladině u pobřeží Bretaně. (9. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Ruští námořníci se rovnají do řady na palubě ponorky Novorossijsk během...
Petrohrad. Spuštění dieselelektrické ponorky Novorossijsk na vodu (28....
„Zůstala jen osamělá a poškozená ruská ponorka, která se belhá domů z hlídky,“ zavtipkoval šéf NATO během svého projevu ve Slovinsku. „Jaký to rozdíl oproti románu Toma Clancyho z roku 1984 ‚Hon na ponorku‘. Dnes to vypadá spíš jako hon na nejbližšího mechanika,“ dodal s tím, že z přítomnosti ruské flotily ve Středozemním moři nezůstalo téměř nic.

Námořní velitelství NATO minulý týden uvedlo, že francouzská fregata zaznamenala vynořenou ruskou ponorku u pobřeží Bretaně. Při plavbě přes Severní moře následně plavidlo doprovázela britská a nizozemská námořnictva.

Francouzští vojáci vnikli na ruský tanker podezřelý z vysílání dronů nad Dánsko

Podle tiskové služby ruské Černomořské flotily provádí posádka plánovaný přesun poté, co ponorka splnila úkoly ve Středozemním moři. „V souladu s mezinárodními pravidly námořní dopravy se průchod Lamanšským průlivem provádí výhradně v nadvodní poloze,“ stojí ve zprávě tiskového oddělení flotily. „Informace, které šíří některá média o údajné poruše a následném nouzovém vynoření diesel-elektrické ponorky Novorossijsk u pobřeží Francie, neodpovídají skutečnosti," uvedla flotila.

Nizozemské úřady nicméně o víkendu sdělily, že ponorku v Severním moři vleče jiné plavidlo.

Koncem září francouzská média s odvoláním na ruské telegramové zdroje s kontakty v ruské zpravodajské komunitě uvedla, že ponorka Novorossijsk schopná nést střely Kalibr se při své misi u Gibraltaru ve Středozemním moři potýkala s vážnými technickými problémy, které ji už tehdy přinutily vynořit se na hladinu. Z lodi unikalo palivo.

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

