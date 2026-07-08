Rutte to uvedl ve svém prohlášení před začátkem jednání. Šéf NATO zdůraznil, že zatímco loňský summit v Haagu byl o plánování, stanovování cílů a penězích, současný summit je o realizaci těchto plánů.
„Když se podíváte na čísla, 258 miliard dolarů navíc, které v letech 2025 a 2026 vydají Kanada a evropští spojenci, je ohromující částka. Dostáváte se téměř na hranici toho, co lze z hlediska absorpční kapacity vůbec utratit,“ řekl Rutte novinářům v Ankaře.
|
Zelenskyj v Ankaře vyzval Evropu k rychlému vývoji vlastní protiraketové obrany
Produkce obranného průmyslu již nyní narůstá, je ale podle něj potřeba ji nadále navyšovat.
„Potřebujeme vybavení. Musíme být schopni vést válku, pokud by někdy nastala. Ve skutečnosti jde o to válkám předcházet tím, že budeme natolik silní, aby si na nás nikdo netroufl zaútočit,“ dodal šéf NATO a uvítal množství vojenských kontraktů a závazků, které byly oznámeny během úterního Fóra obranného průmyslu.
|
SPD odmítá plán na zbraně pro Ukrajinu, o zapojení chce jednat na koaliční radě
Podle Rutteho se NATO mění. „Z pohledu Spojených států budete mít evropské spojence, kteří budou mnohem schopnější pomáhat USA a společně v rámci NATO chránit jednu miliardu lidí,“ uvedl šéf aliance. Mimo jiné i díky tlaku prezidenta Donalda Trumpa se podle něj podařilo vyrovnat obranné výdaje mezi Evropou a Spojenými státy.