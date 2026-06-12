Ukrajina chrání státní jazyk, respektuje jazykovou a kulturní rozmanitost a zbavuje ruský imperiální vliv výsad, která po léta zneužíval,“ napsal na facebooku předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk.
Prezidentův podpis příslušného zákona označil za důležité rozhodnutí na ochranu ukrajinského jazykového prostoru. „Toto rozhodnutí se týká důstojnosti, spravedlnosti a jazykové bezpečnosti Ukrajiny,“ dodal.
Zákon ruší ochranu poskytovanou ruskému jazyku Evropskou chartou regionálních či menšinových jazyků, což je smlouva Rady Evropy, kterou Ukrajina ratifikovala, poznamenala AFP. Toto opatření nestaví ruštinu na Ukrajině mimo zákon, ale stát již není povinen poskytovat veřejné služby v ruštině a může omezit vzdělávání v tomto jazyce.
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Podle oficiálních údajů mluvila před válkou rusky jako svým mateřským jazykem téměř třetina ukrajinské populace, zejména na východě a jihu země.
Podle průzkumů se používání ruštiny od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 snížilo, ale jazykovou situaci komplikuje skutečnost, že Rusko okupuje zhruba 19 procent území.
Napětí kolem statusu ruského jazyka bylo jedním z důvodů, na který se odvolávali Moskvou podporovaní separatisté na východě Ukrajiny při vypuknutí ozbrojeného povstání proti Kyjevu v roce 2014, dodala AFP.
Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová označila vyškrtnutí ruštiny ze seznamu chráněných jazyků na Ukrajině za „neonacismus v akci“, napsala státní agentura TASS.