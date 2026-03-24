Ruští vojáci si spletli český ultralight s dronem. Při sestřelu zemřel známý bloger

Ruští vojáci zřejmě omylem sestřelili ultralehké letadlo, které si nejspíše spletli s jedním z dronů útočících na Moskvu. V troskách letounu Alto NG české výroby zahynuli dva lidé. Jedním z nich byl známý propagátor letectví a populární bloger Pavel Koškin, uvedl portál Mediazona.
Ruský bloger a propagátor letectví Pavel Koškin byl sestřelen ruskou armádou v...

Ruský bloger a propagátor letectví Pavel Koškin byl sestřelen ruskou armádou v letadle české výroby. Šlo zjevně o záměnu s dronem (21. března 2026) | foto: Profimedia.cz

Ruský bloger a propagátor letectví Pavel Koškin byl sestřelen ruskou armádou v...
Ruský bloger a propagátor letectví Pavel Koškin byl sestřelen ruskou armádou v...
Ruský bloger a propagátor letectví Pavel Koškin byl sestřelen ruskou armádou v...
Ruský bloger a propagátor letectví Pavel Koškin byl sestřelen ruskou armádou v...
5 fotografií

Příčinu letecké katastrofy, která se odehrála minulý pátek u města Kolomna, vzdáleném přibližně sto kilometrů od Moskvy, úřady dosud neoznámily.

Koškina v úterý pohřbili ve městě Čeboksary, kde žijí jeho rodiče. O spolucestujícím, který rovněž zahynul, se ví jen to, že se jmenoval Vadim. Po Koškinovi zůstala těhotná žena a dvouleté dítě, napsala Mediazona.

Ukrajina masivně zaútočila drony na Moskvu, na jihu Ruska zasáhla zásobník ropy

Devětatřicetiletý Koškin, který pravidelně zveřejňoval na internetu videa ze svých letů, byl známý důsledným dodržováním leteckých předpisů. I před osudovým letem nahlásil všechny údaje úřadům.

Ani to ho ale neuchránilo před „tupostí a hloupostí vojáků“, jak se vyjádřil jeden z Koškinových přátel.

Koškinovo letadlo už předloni čelilo ostřelování, a to u Murmansku, kde si ultralehký letoun spletl s dronem místní nimrod, toužící po odměně od úřadů, dodala Mediazona.

Chameneí jako nový vůdce Íránu je jasný vzkaz světu, říká politoložka Eva Taterová

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)

Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

„Hoďte na ně Orešnik!“ Český dron Jan Žižka nakrkl Rusy, Ukrajinci jsou nadšení

Morjačok. Velitel dronové jednotky Arkan, která působí v Doněcké oblasti v...

Od našich zpravodajů na Ukrajině České drony s optickým vláknem Jan Žižka už prošly ostrým testem na bojišti a ukrajinské jednotky si je nemohou vynachválit. Nedají se zarušit, jsou stabilní a navíc modulární, takže se dají...

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Mladík mává vlajkou na střeše budovy na Letenské pláni při probíhající...

Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...

Cyklista havaroval kvůli psovi, letecky ho transportovali do nemocnice

(ilustrační foto)

Do obce Skránčice na Klatovsku vyjížděli o víkendu policisté. Zranil se tam cyklista, který spadl z kola poté, co mu pod něj vběhl cizí pes. Majitelka zvířete je podezřelá z ublížení na zdraví.

24. března 2026  15:31

Ruští vojáci si spletli český ultralight s dronem. Při sestřelu zemřel známý bloger

Ruský bloger a propagátor letectví Pavel Koškin byl sestřelen ruskou armádou v...

Ruští vojáci zřejmě omylem sestřelili ultralehké letadlo, které si nejspíše spletli s jedním z dronů útočících na Moskvu. V troskách letounu Alto NG české výroby zahynuli dva lidé. Jedním z nich byl...

24. března 2026  15:31

Policie kvůli požáru haly v Pardubicích obvinila tři lidi z teroristického útoku

V průmyslové zóně v Pardubicích hořela nad ránem skladovací hala, ze které se...

Policie obvinila tři zadržené z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině v souvislosti s pátečním žhářským útokem v hale v Pardubicích. „Jedna osoba byla zadržena za výborné spolupráce...

24. března 2026  13:30,  aktualizováno  15:29

Češi zachraňují ukrajinské památky. Na pomoc vysílají jedinečnou Archu

Mobilní digitalizační stanice Archa III, která má pomoci ve válkou zasažených...

Archa nemusí plout jen po vodě, může vypadat třeba jako docela obyčejná bílá dodávka. To, že není tak obyčejná, jak zvenku vypadá, může napovědět jedině snad logo Národního muzea na dveřích. Uvnitř...

24. března 2026  15:28

Konflikt u prachatické ubytovny skončil vraždou. Policie zadržela podezřelého

Kriminalisté vyšetřují tragický konflikt dvou mužů u jedné z prachatických...

Kriminalisté vyšetřují tragický konflikt dvou mužů u jedné z prachatických ubytoven, který skončil smrtí jednoho z nich. Druhého muže policisté z vraždy spáchané nožem podezřívají a zadrželi ho.

24. března 2026  8:08,  aktualizováno  15:17

Svět dojímá příběh sedmi psů. Utekli z řeznického auta a našli cestu domů

Kradená skupina psů utekla z řeznického auta a vrátila se domů

Video se smečkou ukradených psů, jimž se měl povést útěk z náklaďáku jedoucího na jatka v čínské provincii Ťi-lin se rychle stalo virálním na sociálních sítích. Labradora, zlatého retrívra, německého...

24. března 2026  15:15

Nový hlas generace Z? Kdo jsou tajemní Gufrau, kteří mají miliony streamů

Skupina Gufrau

Na české hudební scéně se v posledních měsících objevuje jméno, jež nelze přehlédnout. Projekt Gufrau, parta z pražských Holešovic, zažívá prudký vzestup a postupně se zapisuje mezi nejvýraznější...

24. března 2026  15:15

Tady se setká Babiš s Ficem. Přípravy v Nové Horce začínají, svíčkovou uvaří studenti

Kastelán Kryštof Hyvnar před zámkem Nová Horka

Nečekané pozornosti se nyní dočkal barokní zámek v Nové Horce, místní části Studénky. Česká vláda Andreje Babiše si jej totiž vybrala pro společné zasedání s tou slovenskou Roberta Fica, které se...

24. března 2026  15:14

Drony do každé bojové jednotky, hlásí Nizozemsko a nabírá přes tisíc operátorů

Nizozemská armáda chce rychle přijmout až 1 200 operátorů pro drony a systémy...

Nizozemsko chce být první zemí v NATO, která ke každé bojové jednotce své armády přidělí zvláštní skupinu operátorů s drony a zároveň s interceptory proti bezpilotním letounům. Od dubna chce proto...

24. března 2026  15:14

Slovenské dvojí ceny nafty porušují právo EU, jsou diskriminační, uvedla Komise

Na slovenských čerpacích stanicích se musí mít řidiči se zahraniční poznávací...

Slovenské rozhodnutí zavést dvojí ceny nafty u čerpacích stanic je diskriminační a odporuje právu EU, uvedl mluvčí Evropské komise Ricardo Cardoso. Vláda premiéra Roberta Fica minulý týden rozhodla,...

24. března 2026  13:15,  aktualizováno  15:03

Využijeme vše, abychom to nedovolili, řekl Rakušan k plánu rušit poplatky ČT

Přímý přenos
Předseda hnutí STAN Vít Rakušan na tiskové konferenci ve Sněmovně (24. března...

Plán vládní koalice vzít poplatky České televizi a Českému rozhlasu pobouřil opozici. „Využijeme veškerých instrumentů, abychom to nedovolili,“ oznámil šéf hnutí STAN Vít Rakušan. Dal tím najevo, že...

24. března 2026  11:31,  aktualizováno 

Dopravní podnik reagoval na útok hackerů laxně, zní kritika. Unikly e-mailové adresy

MHD v Hradci Králové

Dopravní podnik Hradce Králové (DPMHK) se stal terčem kybernetického útoku. Hackeři z e-mailu společnosti rozeslali podvodné phishingové zprávy. Když podnik chtěl varovat své zákazníky, odhalil...

24. března 2026  14:38,  aktualizováno  14:51

