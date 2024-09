Ruští vojáci rabují i na vlastním území. U Kursku je usvědčily kamery

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Zatím poslední případ zdokumentovaly v obci Koreněvo ležící asi devadesát kilometrů jihozápadně od Kursku. Bezpečnostní kamery zde v polovině srpna zachytily muže v uniformě ruské armády, jak sekerou rozbíjí dveře do obchodu s dětským oblečením. Vleze dovnitř, vybere kasu a ukradne několik ponožek. Po něm dorazí ještě jeden bojovník a nakrade pásky.

Už před čtrnácti dny se na internetu objevilo video, jak vojáci v ruských uniformách rabují v obchodě mobilního operátora Megafon v obci Gluškove. Ukrajinské jednotky se přitom nacházejí sedm kilometrů od této vesnice, podle některých zdrojů obchod vykradli Čečenci.

Nenechavcům neunikl ani internetový obchod Wildberries, ruská obdoba Amazonu. V polovině srpna do jeho výdejny zboží v obci Zvanoje vpadli maskovaní muži v uniformách a probrali zásilky určené pro místní obyvatele. O čtyři hodiny později přišli další vojáci a ukradli to, co zbylo. Vše opět zaznamenaly bezpečnostní kamery.

Z vyjádření ruských úřadů je patrné, že nejde o ojedinělé případy. „Posílejte mi fotky takových případů. Tvrdě se s nimi vypořádáme! Každý šmejd, který složil přísahu, oblékl uniformu ruského vojáka a pak kradl nebo ničil majetek ruských občanů, se musí zodpovídat podle válečných zákonů! Nejen že kradou, ale zneuctili i uniformy našich bojovníků – naší ruské armády!“ napsal na Telegram válečný bloger Roman Aljochin, jehož nedávno jmenovali poradcem místního gubernátora.

Pozor na diskreditaci armády

Pro ruskou propagandu jde o další nepříjemnost spojenou s překvapivým ukrajinským výpadem do Kurské oblasti. Ukrajinci během měsíce obsadili asi 1 300 kilometrů čtverečních, zajali desítky ruských vojáků a v době sílícího ruského tlaku v Donbasu západním spojencům dokázali, že jsou na bojišti stále schopni překvapivé iniciativy.

Moskva tvrdí, že se z oblasti evakuovalo 115 až 133 tisíc lidí. Jenže svědectví shromážděná ruskojazyčnou redakcí BBC ukazují, že mnozí obyvatelé vesnic u ukrajinské hranice odejít odmítají. A to především z obav o svůj majetek.

Když se jich novináři BBC zeptali, proč se s rabováním nevypořádá armáda, jeden z respondentů pod podmínkou anonymity odpověděl: „To je velmi dobrá otázka. Vy nevíte, že tady rabují hlavně vojáci? Podívejte se, já nikdy nešířím ukrajinskou propagandu, ale na vlastní oči jsem viděl obchody vykradené vojáky.“

Na Telegramu se v posledních dnech množí svědectví o obchodech a domech vyrabovaných ruskými vojáky povolanými na obranu Kurské oblasti a lhostejnosti policie k podobným případům. Svědectví jsou to převážně anonymní, protože lidé se obávají trestů za diskreditaci armády.

„Vojenské velení se to nejspíš pokusí překlasifikovat. Říká se, že to hodí na sousedy, nebo to svedou na Ukrajince. Ale tady nejde o žádnou diskreditaci. Když někdo pořídí fotky a videa, jak armáda rabuje, tak je to prostě fakt,“ uvedl pro BBC jeden z místních obyvatel, který o řádění soldatesky shromažďuje důkazy.

Po začátku války v únoru 2022 se objevila řada důkazů o rabování ruské armády na Ukrajině. V dubnu toho roku kolovalo video, na němž vojáci v Bělorusku posílají domů pračky, televize, klimatizace a elektrické koloběžky nakradené na území napadeného státu. Po stažení Rusů od Kyjeva řada navrátivších se uprchlíků našla své domy v okolí hlavního města vykradené a pokálené.

Státní duma před dvěma lety přijala zákon, podle nějž vojákům za rabování hrozí až patnáct let vězení. Justiční statistiky nicméně ukazují, že za minulý rok na základě nové legislativy nebyl odsouzen ani jeden člověk. Vyšetřování obviněných vojáků navíc kdykoliv může zastavit velitel, stíhání automaticky skončí i v případě vyznamenání či zranění provinilce.

Obyvatelé Kurské oblasti se tak musí spoléhat na to, že vojáci přivolaní na jejich ochranu uposlechnou hrozby válečných blogerů. „Obracím se ke všem kokotům v uniformě, kteří se rozhodli okrádat civilisty v našem vlastním pohraničí. Tento region od prvních dnů speciální vojenské operace vojáky krmí a šatí. Jste strašné svině a jediný trest, který na vás platí, je smrt,“ vzkázal zlodějům v uniformě Roman Aljochin.