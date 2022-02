Ruští vojáci v Bělorusku pijí vodku a rozprodávají naftu. Odchod se odkládá

„Hodně pijí a prodávají spoustu nafty. Žijí ve stanech,“ popisuje pro Rádio Svobodná Evropa (RFE/RL) obyvatel běloruského městečka Chojniki, jak se projevuje přítomnost ruských vojáků v tamních lesích. Zhruba sto kilometrů od nich už leží Ukrajina.

Rusové se na místním nádraží objevili před týdnem. Mnozí si během vykládání techniky s bezpečností práce hlavu nelámali a podle zdrojů z běloruských železnic zůstávali na kolejích například i ve chvíli, kdy byl 200 metrů od nich přijíždějící vlak. Nechybělo prý málo a strojvedoucí museli zatáhnout za záchrannou brzdu, aby je nepřejeli.

Vojáci také na nádraží v Chojniki podle kanálu Telegram poškodili nakládací rampy a další vybavení. „Často během vykládání techniky házeli věcmi. A když skončili, hodně toho po nich zbylo – vesty, helmy, výstroj,“ pokračují zdroje Telegramu s tím, že železnice byla doslova zasypaná odpadky.

„Na úseku dlouhém tři kilometry byly každých dvacet metrů stolitrové pytle na odpadky, láhve od vodky, prázdné plastové sudy od piva a obaly od sušenek,“ píše a přidává komentář od anonymního diskutéra, podle nějž tam běloruské dráhy měly v sobotu vyslat svou úklidovou četu, která nepořádek „po našich bratrech“ zlikviduje.

Běloruský opoziční server Charta97, který dění v zemi popisuje z Polska, pak přináší i další komentáře Bělorusů k chování ruských vojáků. Potvrzují, byť anonymně, že se nad tamními stanovými městečky vznáší alkoholový opar. „Brzy začnou za vodku vyměňovat i své zrezivělé tanky,“ zní jeden z příspěvků.

„Žádná ofenziva nebude. Tanky ani další stroje se vůbec nespustí, palivo se už dávno proměnilo v alkohol, stejně jako měsíční příděly jídla. Opilí Burjati buď spí ve svých koloniích, nebo nahánějí kuřata, která ještě běloruští zemědělci nestihli schovat,“ píše další.

Někteří vojáci se údajně zvou k místním ženám, prý aby se „mohli osprchovat“. „Tato nízká forma života se snaží ostatním vnutit svůj pohled na svět. Na všechno přitom pohlíží přes skleničku s drinkem. Kde se objeví Rusové, tam přijde i chudoba, opilství a všeobecný úpadek populace,“ míní Bělorusové. Žerty si přitom tropí nejen z alkoholismu ruských vojáků.

Během cvičení údajně jeden z ruských obrněných vozů naboural do nákladního vozu místních zemědělců, kteří právě převáželi brambory. „Válka ještě nezačala, ale oni už mají ztráty,“ baví se lidé. „Tak už i brambory jsou s nimi ve válce,“ žertují také. Vážněji míněné příspěvky pak nadávají na ruského prezidenta Vladimira Putina i na ruskou náturu.

Vysvětlují, že jinak cvičení ani vypadat nemohlo. „Svezli je z celého Ruska. Jsou demoralizovaní, pijí a nemají zájem bojovat, protože moc nechápou, proč by měli. Nikdo se jich neptal, jestli se jim chce nebo ne. Nemusíte být profesor, abyste pochopili, že Evropa je na pokraji velkého konfliktu a Bělorusko je v jeho epicentru. Blíží se prudké změny a pro nás je nejdůležitější, abychom je přežili,“ cituje Charta97.

Cvičení mělo skončit v neděli

Ruští vojáci měli cvičení v Bělorusku ukončit v neděli, na brzký odchod to však nyní nevypadá. Minsk prohlásil, že bude do velké míry záviset na stažení sil NATO ze zemí v blízkosti Běloruska a Ruska. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž tím země zaujala tvrdší pozici a otevřela možnost, že by na jejím území mohla ruská armáda zůstat na neurčito.

Běloruský ministr obrany oznámil, že cvičení pokračuje. „Jednotky ruské armády se vrátí do svých stálých posádek pouze tehdy, kdy pro to vznikne objektivní potřeba a až se rozhodneme,“ uvedl náčelník generálního štábu běloruské armády Viktar Gulevič.

„V nemalé míře to bude také záviset na našich západních protějšcích. Síly a technika rozmístěné ve východoevropském regionu, včetně blízkosti Běloruska... jsou jedním z faktorů, které ovlivňují vývoj situace,“ dodal. Bělorusko sousedí s několika členskými státy Severoatlantické aliance – Polskem, Lotyšskem a Litvou. Na jihu má společnou hranici s Ukrajinou.

Společné rusko-běloruské manévry začaly 10. února a měly skončit po deseti dnech. Západ odhaduje, že Rusko umístilo v Bělorusku kolem 30 tisíc vojáků, a obává se, že je může využít k útoku na Ukrajinu a její hlavní město Kyjev, který se nachází jen několik desítek kilometrů jižně od běloruských hranic. Moskva takový záměr popřela.

Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov v pondělí řekl, že Kyjev stažení ruských vojsk z Běloruska nečekal. „Předpokládali jsme, že ruské vojsko po svých cvičeních Bělorusko neopustí,“ uvedl s poznámkou, že jejich přesun trval z východu Ruska několik týdnů, což podle něj nebylo proto, aby tam „deset dní cvičili a pak se vrátili“.

Ukrajinský ministr obrany rovněž uvedl, že hrozba ruské agrese vůči Ukrajině je dál vysoká. V současné době mají ruské jednotky u hranic 127 tisíc vojáků v pozemní složce a pokud se připočtou námořní a letecké síly, je to 147 tisíc vojáků, uvedl Reznikov podle serveru RBK Ukrajina. Rusko podle něj pod záminkou cvičení také zvyšuje počet válečných lodí v Azovském moři.

Šéf ukrajinského resortu obrany zároveň nevěří, že by se ruské jednotky umístěné v Bělorusku mohly zmocnit Kyjeva. „Podle našich údajů, je tam devět tisíc příslušníků ozbrojených sil Ruské federace plus technika, vybavení, včetně raketových zbraní a tak dále,“ řekl podle serveru Ukrajinska pravda.

Takový kontingent nestačí k útoku na ukrajinskou metropoli, míní ministr. „Zní to směšně,“ dodal s tím, že Rusko využívá tamní rozmístěné vojáky ke strašení.