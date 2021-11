Pamatujete si ještě na Russiagate, spiknutí Donalda Trumpa s Rusy, kteří mu pomohli vyhrát volby a on se za to stal jejich loutkou, Putinovým pudlem? Táhla se skoro celé Trumpovo prezidentování. Všechno si to však vymysleli. Upletli to z ničeho. FBI právě obvinila hlavní zdroj toho všeho, v Americe žijícího Rusa, na jehož „zpravodajství“ Russiagate postavili.