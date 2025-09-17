Výbuchy zásilek v Evropě zorganizovalo Rusko, uvedla Litva a obvinila 15 lidí

17:20aktualizováno  17:55
Výbuchy balíčků ve skladech společnosti DHL po Evropě zorganizovali lidé ruského původu napojení na ruskou vojenskou rozvědku, uvedli ve středu litevský generální prokurátor a kriminální policie. Obviněno je celkem 15 státních příslušníků Ruska, Litvy, Lotyšska, Estonska a Ukrajiny.
U Vilniusu havaroval nákladní letoun společnosti DHL z Lipska. (25. listopadu 2024)

Konkrétně uvedli, že litevský občan identifikovaný jako A.Š., narozený v roce 1973, odeslal 19. července 2024 z Vilniusu čtyři balíky s využitím kurýrních služeb DHL a DPD. Balíčky obsahovaly podomácku vyrobená zápalná zařízení ukrytá v masážních polštářích a balení kosmetiky. Dva balíky byly letecky přepraveny do Británie a dva putovaly kamionem do Polska.

Jedno zařízení explodovalo 20. července na letišti v Lipsku v Německu, ještě než bylo naloženo na navazující nákladní let DHL. Další explodovalo 21. července v kamionu DPD na cestě Polskem, třetí explodovalo 22. července ve skladu DHL v Birminghamu v Anglii, čtvrté kvůli technické závadě selhalo.

Zařízení byla podle kriminalistů konstruována tak, aby způsobila velké požáry s potenciálně katastrofickými následky.

Nákladní letadlo DHL z Německa se zřítilo ve Vilniusu na obytný dům

Na případu pracuje společný vyšetřovací tým koordinovaný Eurojustem, do kterého jsou zapojeny bezpečnostní a zpravodajské složky z Litvy, Polska, Velké Británie, Německa, Nizozemska, Lotyšska, Estonska, Spojených států a Kanady.

Prokuratura neupřesnila, kolik lidí bylo zadrženo v Litvě nebo jiných zemích. Operaci podle vyšetřovatelů zorganizovali a koordinovali ruští občané s vazbami na ruské vojenské zpravodajské služby. Někteří z podezřelých jsou také spojeni s neúspěšným pokusem o žhářský útok v obchodním domě IKEA ve Vilniusu z loňského 9. května.

Verbování probíhalo na Telegramu

Dosud bylo obviněno patnáct lidí – občanů Ruska, Litvy, Lotyšska, Estonska a Ukrajiny. Státní zástupci uvedli, že byli naverbováni prostřednictvím aplikace Telegram, jejich verbíři jim slíbili odměnu v kryptoměně a jednotlivé členy sítě drželi přísně oddělené, aby zachovali mlčenlivost.

Policejní prohlídky v Litvě, Polsku, Lotyšsku a Estonsku odhalily další výbušniny a rozbušky, které podle úřadů mohly posloužit k dalším útokům. Vyšetřování pokračuje.

Německo varuje před zásilkami, které při přepravě vzplanou. Je za nimi Rusko?

Ředitel německé civilní kontrarozvědky BfV Thomas Haldenwang loni v říjnu ve Spolkovém sněmu prohlásil, že Rusko zřejmě stojí mimo jiné za červencovým požárem balíku v logistickém centru společnosti DHL v Lipsku.

Jen shodou náhod začal podle Haldenwanga balíček hořet ještě na zemi, a ne až při přepravě letadlem. V takovém případě by podle něj hrozilo zřícení letadla, kvůli kterému by mohli i umírat lidé. Balíček s hořlavinou dorazil do Německa z Pobaltí.

Britská protiteroristická policie letos v dubnu zadržela na londýnském letišti Stansted muže z Rumunska v souvislosti s požárem v logistickém centru společnosti DHL nedaleko Birminghamu z loňského července. Metropolitní policie uvedla, že 38letý muž byl zatčen pro podezření z napomáhání zahraniční zpravodajské službě podle zákona o národní bezpečnosti.

Loni 22. července se vznítil balíček v Midpoint Way v Minworthu v logistickém centru DHL. Vyšetřování případu se ujala protiteroristická policie. Při požáru na birminghamském předměstí nebyl nikdo zraněn. Britská protiteroristická policie stále prošetřuje, zda ruští agenti neumístili do balíčku zápalné zařízení, které pak způsobilo požár.

25. listopadu 2024
17. září 2025  17:46

17. září 2025  17:33

17. září 2025  17:20

