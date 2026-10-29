Rusové zaútočili na železniční nástupiště v Dnipru, zabili nejméně třináct lidí

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
„Tragédie v Dnipru. Úder dronu na civilní vlak. Mnoho lidí zemřelo. Velký počet zraněných,“ uvedl starosta města Borys Filatov. Navzdory varování před zvýšeným stupněm ohrožení se na nástupišti nacházeli lidé, uvedla ukrajinská železniční společnost Ukrzaliznycja.
Moskva se k tomuto útoku nevyjádřila.
Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Součástí bojů jsou vzdušné údery, které v poslední době obě strany zintenzivnily. Moskva a Kyjev tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele, na jeho energetickou infrastrukturu nebo na další cíle související s vedením války, ale při útocích umírají i civilisté – podle dostupných informací hlavně na ukrajinské straně, na kterou útočí Rusko.
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Rusko zároveň podle ukrajinských úřadů v poslední době zintenzivnilo útoky také na ukrajinskou železniční infrastrukturu, která je pro zemi klíčová.
Podle sdělení ukrajinské státní železniční společnosti z poloviny září Rusko letos podniklo stovky útoků na lokomotivy i vagony pro cestující a desítky úderů na vlaková nádraží. Údery zabily řadu lidí včetně zaměstnanců drah. Minulý měsíc se cílem ruských dronů poprvé stal osobní vlak směřující z Ukrajiny do Polska.
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