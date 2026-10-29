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Rusové zaútočili na železniční nástupiště v Dnipru, zabili nejméně třináct lidí

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  11:34
Ruský dronový útok na Dnipro na jihovýchodě Ukrajiny dnes zabil 13 lidí a nejméně pět zranil, oznámil náčelník správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Rusko bezpilotním letounem s proudovým motorem zaútočilo na nástupiště železniční stanice, u něhož se nacházel osobní vlak zajišťující spoj z Dnipra do Záporoží, píše portál Ukrajinska pravda s odvoláním na místní činitele.

Válka na Ukrajině

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„Tragédie v Dnipru. Úder dronu na civilní vlak. Mnoho lidí zemřelo. Velký počet zraněných,“ uvedl starosta města Borys Filatov. Navzdory varování před zvýšeným stupněm ohrožení se na nástupišti nacházeli lidé, uvedla ukrajinská železniční společnost Ukrzaliznycja.

Ruský dronový útok na nádraží v Dnipru zabil nejméně 13 lidí. (29. října 2026)
Ruský dronový útok na nádraží v Dnipru zabil nejméně 13 lidí. (29. října 2026)
Ruský dronový útok na nádraží v Dnipru zabil nejméně 13 lidí. (29. října 2026)
Ruský dronový útok na nádraží v Dnipru zabil nejméně 13 lidí. (29. října 2026)
7 fotografií

Moskva se k tomuto útoku nevyjádřila.

Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Součástí bojů jsou vzdušné údery, které v poslední době obě strany zintenzivnily. Moskva a Kyjev tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele, na jeho energetickou infrastrukturu nebo na další cíle související s vedením války, ale při útocích umírají i civilisté – podle dostupných informací hlavně na ukrajinské straně, na kterou útočí Rusko.

Ukrajinský úder omezil provoz letišť v Moskvě. Rusko hlásí 1200 zničených dronů

Rusko zároveň podle ukrajinských úřadů v poslední době zintenzivnilo útoky také na ukrajinskou železniční infrastrukturu, která je pro zemi klíčová.

Podle sdělení ukrajinské státní železniční společnosti z poloviny září Rusko letos podniklo stovky útoků na lokomotivy i vagony pro cestující a desítky úderů na vlaková nádraží. Údery zabily řadu lidí včetně zaměstnanců drah. Minulý měsíc se cílem ruských dronů poprvé stal osobní vlak směřující z Ukrajiny do Polska.

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