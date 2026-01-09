Šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko a starosta Kyjeva Vitalij Kličko na Telegramu uvedli, že při dronových úderech zahynuli čtyři lidé. Podle Klička dalších 19 osob utrpělo zranění a 14 z nich bylo převezeno do nemocnice.
Jednou z obětí je podle kyjevského starosty záchranář, který zasahoval u domu na předměstí hlavního města; jeho čtyři kolegové byli při stejné záchranné operaci zraněni. Zmíněný dům se totiž stal terčem dvou dronových útoků po sobě.
Na východním břehu řeky Dněpr byly zasaženy dva bytové domy, uvedl Kličko s tím, že škody jsou rozsáhlé. Vchod jedné z budov byl zcela zničen a značně poškozena byla také výšková budova.
Ruský útok na ukrajinskou metropoli podle Klička také „způsobil škody na kritické infrastruktuře a v některých částech města narušil dodávky vody“.
Tkačenko uvedl, že jeden dron způsobil požár v obchodním centru, zatímco jiný dopadl u zdravotnického zařízení. Oba představitelé zároveň uvedli, že požáry vypukly v několika městských čtvrtích. V Kyjevě platil letecký poplach pěti hodin.
Další ruský útok zasáhl podle místních úřadů v pátek infrastrukturu v západoukrajinské Lvovské oblasti.
Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu 24. února 2022, napadená země se od té doby se západní pomocí brání. Ruská armáda opakovaně útočí na civilní infrastrukturu a jiné nevojenské cíle.