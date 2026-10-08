Rusové zasáhli v Kramatorsku autobusy, zabili nejméně dvanáct lidí

Rusové pravděpodobně použili klouzavé letecké bomby, které zasáhly dva linkové autobusy, uvedla prokuratura, která útok vyšetřuje kvůli podezření ze spáchání válečného zločinu.
Připravujeme podrobnosti...
Rusové pravděpodobně použili klouzavé letecké bomby, které zasáhly dva linkové autobusy, uvedla prokuratura, která útok vyšetřuje kvůli podezření ze spáchání válečného zločinu.
Připravujeme podrobnosti...
Lipno je plné už jen z poloviny a voda se „ztrácí“ dál. Zatím vydatně neprší a ani předpovědi nejsou příliš optimistické. Vydali jsme se proto s fotoaparátem na různá místa lipenské přehrady, která...
Dramatik, disident, poslední československý a první český prezident. Redakce iDNES.cz u příležitosti nedožitých devadesátin Václava Havla přináší výběr fotografií, které ho zachycují v některých z...
Bezmála měsíční pátrání po osmatřicetileté Janě Š. z Frýdku-Místku je u konce. Policie na odpoledním brífinku potvrdila, že tělo, které se ve čtvrtek našlo v lese u místní skládky, patří hledané...
Koleje obousměrně spojily Vinohradskou třídu se středem Václavského náměstí. Stalo se tak poprvé po 46 letech. Na první tramvaje si ale počkají do léta příštího roku. Pojďte se na fotografiích a s...
Brněnský hantec, neboli slang kombinující češtinu s řadou cizích jazyků, proslavil už před 50 lety bavič a silák Franta Kocourek. Později tuto brněnskou pouliční mluvu zpopularizoval při svých...
Policie varuje před skupinou mužů ze Slovenska, která operuje napříč Českou republikou. Scénář je vždy stejný: na místě ústně nabídnou stavební či udržovací práce a po dokončení požadují astronomické...
Výsledky komunálních voleb nejsou vždy pouze o vůli občanů. O tom, kdo nakonec skutečně získá mandáty v obecních zastupitelstvech, může rozhodnout i losování. Dochází k němu ale jen výjimečně, pokud...
Muž se v Pardubicích rozhodl kvůli sázce ukrást pivo z hypermarketu, jenže jeho plán se zvrtl. Místo hladkého útěku přišly nepovedené pády, zranění a nakonec i pokuta od policie.
Na základní škole nedaleko Wyszkowa severovýchodně od Varšavy zaútočil bývalý žák ostrým předmětem, informoval polský ministr vnitra Marcin Kierwiński. Jedna ze tří osob, na které chlapec zaútočil,...
Nejméně dvanáct lidí přišlo o život a čtrnáct utrpělo zranění při ruském útoku v Kramatorsku na východě Ukrajiny, oznámily ukrajinské úřady.
Značný rozruch vyvolala na Severním Předměstí Plzně změna projektu na vybudování tramvajové trati, která má sloužit především obyvatelům sídlišť Vinice a Sylván. Dotčení lidé v posledních dnech...
Video v květnu obletělo sociální sítě. Mladík v Českých Budějovicích utíká před policejní hlídkou, ale následně se otáčí a s rukama nad hlavou se vzdává. Policista ho však přesto zasype údery pěstí a...
Kamion, který uvázl pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4 se ve čtvrtek dopoledne pokouší vytáhnout vyprošťovací tank hasičů. Doprava v okolí nehody kolabuje. Sledujte „záchrannou“ akci v živém...
Uteklo šest let od chvíle, kdy padly dlouholeté tresty pro nejvyšší představitele neonacistické strany Zlatý úsvit. Řecká justice tím fakticky uzavřela jednu z nejvýznamnějších kapitol svých...
Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln se vrací do svého domovského přístavu v San Diegu, kde by měla zakotvit ve čtvrtek. Loď byla nasazena na moři od loňského listopadu. Námořníky ve středu...
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Ve věku 99 let ve středu zemřel někdejší děkan teologické fakulty Univerzity Karlovy Jakub S. Trojan, který jako evangelický farář v lednu 1969 pohřbíval Jana Palacha. O úmrtí teologa a jednoho z...
Hlasování do obecního zastupitelstva jako jediné používá specifický systém křížkování stran i kandidátů. Složitost svádí k chybám, které mohou celý hlas dokonce zneplatnit. Jak volit, aby byl lístek...