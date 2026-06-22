Rusové zasáhli tureckou loď, zabili člena posádky, oznámil Kyjev

„Na palubě bylo devět členů posádky – občané Egypta, Turecka a Indie,“ uvedlo ukrajinské námořnictvo, které dále informovalo, že posádku plavidla Victress zachránilo. „Bohužel jsou mezi nimi ztráty,“ sdělilo námořnictvo bez dalších podrobností. Podle Kuleby zemřel osmapadesátiletý egyptský kuchař.
„Plavidlo utrpělo značné škody a není schopné plavby,“ sdělil ukrajinský vicepremiér. Jednalo se podle něj o civilní obchodní loď mířící do jednoho z ukrajinských přístavů. Podle námořnictva je to plavidlo určené pro suchý náklad.
„Tuto noc Rusové útočili také na lodě plující pod vlajkami Palau a Belize. Naštěstí (na nich) nejsou zranění a poškozené lodě pokračovaly v plavbě,“ napsal Kuleba, jenž Moskvu obvinil z páchání válečných zločinů.
„Útoky na obchodní flotilu a humanitární námořní trasy představují přímou hrozbu pro globální potravinovou a ekonomickou bezpečnost. Vyžadují rozhodnou reakci mezinárodního společenství,“ uvedl vicepremiér Ukrajiny, která je klíčovým producentem obilí.
Ukrajina se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Součástí války jsou i boje na moři, kde se terčem kromě vojenských plavidel stávají i civilní lodě. Zatímco Rusko podle dostupných informací zasahuje například lodě s obilím, ukrajinské síly se snaží především omezit vývoz ruské ropy, ze kterého Moskva financuje svou válku.