Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Rusové zasáhli tureckou loď, zabili člena posádky, oznámil Kyjev

Autor: ,
Sledujeme online   10:24
Ruský dronový útok zasáhl tureckou nákladní loď plující pod vlajkou Panamy, na plavidle vypukl rozsáhlý požár, uvedlo ráno ukrajinské námořnictvo. Podle vicepremiéra Oleksije Kuleby noční ruský útok jednoho člena posádky zabil, dalších osm námořníků se evakuovalo. Moskva se zatím k těmto informacím nevyjádřila.

„Na palubě bylo devět členů posádky – občané Egypta, Turecka a Indie,“ uvedlo ukrajinské námořnictvo, které dále informovalo, že posádku plavidla Victress zachránilo. „Bohužel jsou mezi nimi ztráty,“ sdělilo námořnictvo bez dalších podrobností. Podle Kuleby zemřel osmapadesátiletý egyptský kuchař.

„Plavidlo utrpělo značné škody a není schopné plavby,“ sdělil ukrajinský vicepremiér. Jednalo se podle něj o civilní obchodní loď mířící do jednoho z ukrajinských přístavů. Podle námořnictva je to plavidlo určené pro suchý náklad.

„Tuto noc Rusové útočili také na lodě plující pod vlajkami Palau a Belize. Naštěstí (na nich) nejsou zranění a poškozené lodě pokračovaly v plavbě,“ napsal Kuleba, jenž Moskvu obvinil z páchání válečných zločinů.

„Útoky na obchodní flotilu a humanitární námořní trasy představují přímou hrozbu pro globální potravinovou a ekonomickou bezpečnost. Vyžadují rozhodnou reakci mezinárodního společenství,“ uvedl vicepremiér Ukrajiny, která je klíčovým producentem obilí.

Ukrajina se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Součástí války jsou i boje na moři, kde se terčem kromě vojenských plavidel stávají i civilní lodě. Zatímco Rusko podle dostupných informací zasahuje například lodě s obilím, ukrajinské síly se snaží především omezit vývoz ruské ropy, ze kterého Moskva financuje svou válku.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Ewino rajské pokušení. Podívejte se, jak si Farna třikrát poradila s plným Edenem

Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu (13. června 2026)

Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden, kde předvedla propracovanou show bohatou na skvělé hudební a taneční vystoupení, která si nezadala s...

Dálkové sankce. Moskva se dusí v dýmu, útok vyhodil klíčovou rafinerii do povětří

Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)

Nedávno Petrohrad, teď Moskva. Ruská metropole se v noci na čtvrtek stala terčem největšího ukrajinského útoku za dva roky. Ve čtvrti Kapotnja schytala zásah podruhé během jednoho týdne klíčová...

V Polsku zastřelili karikaturistu, který si utahoval z Putina a Kadyrova

Semjon Skrepeckij

Duší i chováním to byl typický ruský umělec. Chodil v extravagantní uniformě s ruskou vlajkou zastrčenou do zadnice a svými provokativními karikaturami se trefoval do Vladimira Putina, Ramzana...

Takový nůž policisté jen tak nevidí. Dalo se z něj i nenápadně vystřelit

Střílející nůž

Raritní kousek, který se jen tak nevidí a hlavně je kvůli zákeřnosti zcela zakázaný, ať už má člověk jakýkoliv zbrojní průkaz. Řeč je o střílejícím noži, který se dostal do rukou policistů při...

A už je zase zelená. Do „Trumpovy“ draze přebarvené nádrže v D.C. se vrátily řasy

Jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu zezelenalo. (14. června 2026)

Nejdřív si Američané stěžovali, že nákladná renovace nádrže u Lincolnova památníku ve Washingtonu nepřinesla žádnou změnu a oni nevidí rozdíl. No, teď už ho vidí. Jezírko totiž zezelenalo. První řasy...

Havárie vodovodu v Olomouci. Několik ulic je bez pitné vody, jinde teče zakalená

V ulici Hynaisova v Olomouci došlo k havárii hlavního vodovodu. (22. června...

V Olomouci dnes v noci prasklo hlavní vodovodní potrubí u budovy magistrátu v Hynaisově ulici nedaleko centra města. Následovaly další dvě havárie vodovodu v okolí, kvůli nimž v několika ulicích...

22. června 2026  10:31

Rusové zasáhli tureckou loď, zabili člena posádky, oznámil Kyjev

Sledujeme online
Ruské drony zaútočily na civilní lodě mířící do ukrajinských přístavů

Ruský dronový útok zasáhl tureckou nákladní loď plující pod vlajkou Panamy, na plavidle vypukl rozsáhlý požár, uvedlo ráno ukrajinské námořnictvo. Podle vicepremiéra Oleksije Kuleby noční ruský útok...

22. června 2026  10:24

Uživatel musí vědět, s kým si píše. Soud zatrhl praktiky internetové seznamky

Ilustrační snímek

Internetová seznamka nesmí vydávat účty spravované placenými moderátory za běžné uživatelské profily, potvrdil Nejvyšší správní soud (NSS). Nestačí ani obecné upozornění v obchodních podmínkách, že...

22. června 2026  10:23

Kdo poletí na summit NATO? Nechci mít konflikty s prezidentem, řekl Babiš

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Vláda rozhodne o tom, kdo se za Českou republiku zúčastní v červenci summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Jednání se tentokrát nezúčastní prezident Petr Pavel, který opakovaně zmínil...

22. června 2026  6:01,  aktualizováno  10:15

ČT a rozhlas jsou ve stávce. Vysílání začíná se zpožděním, zaměstnanci oblékli černou

Pracovníci České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) v pondělí vstoupili do...

Pracovníci České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) v pondělí vstoupili do stávky. Veřejnoprávní média tak reagují na vládou schválený návrh zákona, který by od ledna zrušil koncesionářské...

22. června 2026,  aktualizováno  10:05

Rezignuje, selhal. Trump Starmera veřejně odepsal, Brity to šokovalo

Donald Trump a Keir Starmer v Chequers (18. září 2025)

Americký prezident Donald Trump si přisadil do spekulací ohledně možného odchodu britského premiéra Keira Starmera z funkce. Šéf Bílého domu prohlásil, že Starmer rezignuje, a zkritizoval ho za...

22. června 2026  9:56

Děda chtěl být zapsaný jako otec vlastní vnučky, požadavkem zaskočil i soudkyni

ilustrační snímek

V českých poměrech zcela ojedinělý případ zaměstnal Krajský soud v Brně. Obrátil se na něj děda vnučky s tím, že chce být v rodném listě zapsán zároveň jako její otec. Jak totiž vyšlo najevo, měl s...

22. června 2026  9:54

Exploze v katarském průmyslovém komplexu zranila desítky lidí, 18 se pohřešuje

Snímek z průmyslové kamery zachycuje výbuch v komplexu Ras Laffan (21. června...

Při spouštění katarského průmyslového komplexu Ras Laffan došlo k výbuchu, která zranil desítky lidí. Podle provozovatele QatarEnergy exploze nastala v závodě Barzan, který zajišťuje dodávky zemního...

22. června 2026  9:52

Padající stromy zranily v kempech čtyři lidi, silný vítr bral i střechy

Silný vítr poškodil plechovou střechu domu v Červeném Kostelci, hasiči museli...

Hasiči v noci na dnešek měli v souvislosti s počasím v Královéhradeckém kraji přes dvacet výjezdů, zasahovali hlavně na Trutnovsku a Rychnovsku. Nejčastěji odstraňovali popadané větve a stromy ze...

22. června 2026  9:42

Před útulkem někdo uvázal psa. Nechal mu tam granule i lístek se jménem

Psa někdo uvázal před útulkem na okraji Tábora. Do kotce ho strážníci dostali...

Dvě hlídky strážníků zaměstnal kříženec briarda a pasteveckého salašnického psa, kterého někdo uvázal před útulkem v Táboře. I když mu tam nechal granule a hračky, je majitel podezřelý ze spáchání...

22. června 2026  9:37

Černý pasažér napadl revizorku, ta po nárazu skončila v nemocnici

Olomoucký dopravní podnik nadále využívá tramvaje T3, které přitom nyní slaví...

Olomoučtí policisté řeší případ napadení revizorky černým pasažérem z první poloviny června. Cestující bez lístku podle oznámení revizorku strčil na sedačky, žena se při nárazu poranila a skončila v...

22. června 2026  9:23

Zaparkovaným pražským sanitkám propíchali kola. Policie pátrá po pachateli

Premium
ilustrační snímek

V pražském Břevnově v ulici Nad Kajetánkou neznámý pachatel ostrým předmětem propíchal pneumatiky dvěma sanitkám. Podle místních řidiči nechávají sanitky přímo před domy a tím znemožňují parkování...

22. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.