Rusové zasáhli porodnici v Oděse, Ukrajinci udeřili na rafinerii a továrny

Nejméně jednu oběť a 12 zraněných včetně dítěte si vyžádal rozsáhlý nálet ruských dronů na Oděsu, uvedl ráno šéf vojenské správy Oděské oblasti Oleh Kiper. Zasažena byla i budova porodnice. Dva lidé podle úřadů zemřeli a dva utrpěli zranění při ruském útoku na Kryvyj Rih.
Rusové zaútočili na Oděsu, zasáhli budovu porodnice. (28. března 2026)

Zeď domu poškozeného ruským dronovým útokem v Oděse (19. března 2026)
„Rozsáhlé útoky zasáhly civilní a kritickou infrastrukturu ve městě,“ napsal Kiper k útoku na Oděsu. Upřesnil, že zraněnému dítěti je devět let a že je ve středně těžkém stavu. Zasažena je čtyřpodlažní budova porodnice, v níž bylo 80 lidí, z toho 33 zdravotníků. Všichni byli v krytu. Škody jsou i na rodinných domcích i panelových domech a blíže neupřesněných objektech kritické infrastruktury.

Ruský útok na Kryvyj Rih podle velitele vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandra Hanži způsobil nejen oběti na životech a zranění dalších lidí, ale i požár a škody v průmyslovém podniku.

Ruské drony v noci útočily také na Poltavskou oblast na středovýchodní Ukrajině a zasáhly obytný dům a průmyslové objekty, uvedl velitel regionální vojenské správy Vitalij Djakivnyč. Jeden člověk zemřel.

Terčem ukrajinského náletu byla naopak jedna z největších ruských rafinerií v Jaroslavli, napsal server RBK-Ukrajina. Odvolává se přitom na záběry požáru v podniku, které se objevily na sociálních sítích. Oblastní centrum se nachází asi 250 kilometrů severovýchodně od Moskvy. Protivzdušná obrana podle gubernátora zneškodnila více než 30 dronů.

Telegramový kanál Astra s odvoláním na ukrajinské analytiky informuje, že průmyslový areál v Čapajevsku v Samarské oblasti zasáhla střela Flamingo vyráběná na Ukrajině. Obyvatelé města hlásili mnoho výbuchů. V areálu se nacházejí dva podniky, z nichž jeden vyrábí průmyslové výbušniny a druhý zbraně, munici a výbušniny pro armádu. Který z nich byl zasažen, není jasné, píše Astra.

Rehabilitační centrum pro lidi s mentálním postižením na východě Kyjeva dostalo elektrocentrálu ze sbírky české iniciativy Dárek pro Putina. (11. března 2026)
Následky ruského dronového útoku na Lvov, kde poničily i kostel svatého Ondřeje ze 17. století, který je součástí světového dědictví UNESCO. (24. března 2026)
Doněcká oblast. Dostat se na pozici znamená překonat jarní blátivé cesty. (9. března 2026)
Z bytového domu ve Lvově stoupá kouř poté, co ho zasáhl ruský dron. (24. března 2026)
Ukrajina se ruské vojenské agresi brání od února 2022. Tvrdí, že cílem jejích útoků na území Ruska jsou objekty podporující válečné úsilí nepřátelské armády. Často jde o rafinerie, protože z prodeje ropy Moskva získává finance na válku. Nicméně i při ukrajinských útocích v Rusku bývají zranění i oběti mezi civilisty, podle médií je jich ale výrazně méně než na Ukrajině.

Ruské ministerstvo obrany ráno informovalo, že jeho protivzdušná obrana za noc zneškodnila 155 ukrajinských dronů.

Jednotlivá prohlášení stran konfliktu nelze v podmínkách války bezprostředně nezávisle ověřit.

Rusové zasáhli porodnici v Oděse, Ukrajinci udeřili na rafinerii a továrny

Rusové zaútočili na Oděsu, zasáhli budovu porodnice. (28. března 2026)

Nejméně jednu oběť a 12 zraněných včetně dítěte si vyžádal rozsáhlý nálet ruských dronů na Oděsu, uvedl ráno šéf vojenské správy Oděské oblasti Oleh Kiper. Zasažena byla i budova porodnice. Dva lidé...

