Zahraniční dovolená je pro Rusy luxusem. Evropu vystřídaly levnější destinace

„Nakonec pojedu s cestovní kanceláří do Turecka. Je to příležitost, jak se vejít do rozpočtu a zároveň si užít slunce, moře a odpočinek,“ popsala anonymně třiatřicetiletá Moskvanka. Při plánování letošní dovolené podle ní hrají mnohem větší roli příjmy i nejistota na trhu práce.
Její zkušenost podle portálu The Moscow Times ilustruje, jak se změnily cestovatelské návyky Rusů. Před začátkem ruské invaze na Ukrajinu létali obyvatelé západní části země do evropských metropolí přímými spoji. Dnes musejí počítat s několika přestupy, vízovými omezeními, odříznutím Ruska od mezinárodního finančního systému i opakovaným uzavíráním letišť kvůli ukrajinským dronovým úderům.
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Řada Rusů proto obrací pozornost k Asii a Africe. Cestovní kanceláře očekávají další růst zájmu o Čínu poté, co Peking prodloužil bezvízový vstup pro ruské turisty až do konce roku 2027. Stále více lidí míří také do Hongkongu, na vietnamský ostrov Phu Quoc nebo do Tanzanie.
Rusové stále častěji rezervují letní dovolenou až na poslední chvíli a dávají přednost kratším pobytům, uvádí agentura Interfax. Podle Ruského svazu cestovního ruchu se část turistů snaží ušetřit odkladem dovolené na září, kdy jsou ceny tradičně nižší.
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Pro obyvatele mimo Moskvu a Petrohrad je ale zahraniční dovolená často nedosažitelná. Rostoucí ceny nutí mnoho lidí zůstat v Rusku. Politický aktivista z Povolží, který ve státním sektoru vydělává 40 tisíc rublů (10 600) měsíčně, uvedl, že i nejlevnější desetidenní zájezd do Turecka pro dva lidi stojí zhruba trojnásobek jeho měsíčního platu.
Potíže dopadají i na tradiční ruské dovolenkové destinace. Na okupovaném Krymu letos počet rezervací hotelů v květnu a červnu meziročně klesl o 30 procent. Cestovní kanceláře zároveň kvůli zrušeným zájezdům na poloostrov přišly o 1,5 miliardy rublů (400 milionů korun)
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Na propadu cestovního ruchu se podepisuje také bezpečnostní situace. Krym se po zesílených ukrajinských útocích na zásobovací trasy a ruské rafinerie potýká s nedostatkem pohonných hmot. Místní letiště zůstávají zavřená, železniční spojení je omezené a na sociálních sítích se objevují záběry téměř prázdných pláží uprostřed hlavní letní sezony.
„Na jih bych nejela ani náhodou. Neustále tam létají drony a ceny jsou nesmyslně vysoké,“ uvedla obyvatelka z jednoho z velkých ruských měst. Letošní dovolenou chce místo toho strávit na pobřeží Barentsova moře.
Ekonomické problémy se neomezují jen na Krym. Podle rezervační společnosti TravelLine klesl v posledních dvou červnových týdnech počet hotelových rezervací v celém Rusku meziročně o 12 procent, zatímco podíl zrušených pobytů vzrostl z 24 na 33 procent. Přibližně o třetinu ubylo také turistů u Bajkalu, kam lidi odrazuje především zdražování.