Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Zahraniční dovolená je pro Rusy luxusem. Evropu vystřídaly levnější destinace

Autor:
  16:57
Ženy pokryté léčivým bahnem stojí v jezeře u obce Golubickaja v ruském...

Ženy pokryté léčivým bahnem stojí v jezeře u obce Golubickaja v ruském Krasnodarském kraji. (15. července 2026) | foto: Vitaly Timkiv / Sputnik / ProfimediaProfimedia.cz

Cestující čekají na nástup do vlaku ve Vladivostoku, který míří do čínského...
Ruští návštěvníci si prohlížejí muzejní komplex Petrodvorec v Petrohradu, který...
Ruští turisté se procházejí v čínském Tchien-ťinu. (24. dubna 2026)
Ruští turisté pózují na skupinové fotografii po příjezdu na železniční stanici...
28 fotografií
Pro mnoho Rusů se zahraniční dovolená stává luxusem. Dopady války proti Ukrajině v podobě ekonomické nejistoty, rostoucích nákladů i bezpečnostních rizik mění způsob, jakým lidé tráví letní volno. Zatímco cesta do zahraničí je stále složitější, pro obyvatele regionů zůstává často jedinou možností dovolená v Rusku. Mnozí si ale nemohou dovolit ani tu.

„Nakonec pojedu s cestovní kanceláří do Turecka. Je to příležitost, jak se vejít do rozpočtu a zároveň si užít slunce, moře a odpočinek,“ popsala anonymně třiatřicetiletá Moskvanka. Při plánování letošní dovolené podle ní hrají mnohem větší roli příjmy i nejistota na trhu práce.

Její zkušenost podle portálu The Moscow Times ilustruje, jak se změnily cestovatelské návyky Rusů. Před začátkem ruské invaze na Ukrajinu létali obyvatelé západní části země do evropských metropolí přímými spoji. Dnes musejí počítat s několika přestupy, vízovými omezeními, odříznutím Ruska od mezinárodního finančního systému i opakovaným uzavíráním letišť kvůli ukrajinským dronovým úderům.

Opalování na ropných skvrnách, rakety na pláži. Dovolená na Krymu Rusům zhořkla

Řada Rusů proto obrací pozornost k Asii a Africe. Cestovní kanceláře očekávají další růst zájmu o Čínu poté, co Peking prodloužil bezvízový vstup pro ruské turisty až do konce roku 2027. Stále více lidí míří také do Hongkongu, na vietnamský ostrov Phu Quoc nebo do Tanzanie.

Rusové stále častěji rezervují letní dovolenou až na poslední chvíli a dávají přednost kratším pobytům, uvádí agentura Interfax. Podle Ruského svazu cestovního ruchu se část turistů snaží ušetřit odkladem dovolené na září, kdy jsou ceny tradičně nižší.

Palivová krize žene Rusko do problémů. Ekonomika slábne, inflace zrychluje

Pro obyvatele mimo Moskvu a Petrohrad je ale zahraniční dovolená často nedosažitelná. Rostoucí ceny nutí mnoho lidí zůstat v Rusku. Politický aktivista z Povolží, který ve státním sektoru vydělává 40 tisíc rublů (10 600) měsíčně, uvedl, že i nejlevnější desetidenní zájezd do Turecka pro dva lidi stojí zhruba trojnásobek jeho měsíčního platu.

Potíže dopadají i na tradiční ruské dovolenkové destinace. Na okupovaném Krymu letos počet rezervací hotelů v květnu a červnu meziročně klesl o 30 procent. Cestovní kanceláře zároveň kvůli zrušeným zájezdům na poloostrov přišly o 1,5 miliardy rublů (400 milionů korun)

Začátek konce. Ruský systém pomalu imploduje, spočítali ekonomové

Na propadu cestovního ruchu se podepisuje také bezpečnostní situace. Krym se po zesílených ukrajinských útocích na zásobovací trasy a ruské rafinerie potýká s nedostatkem pohonných hmot. Místní letiště zůstávají zavřená, železniční spojení je omezené a na sociálních sítích se objevují záběry téměř prázdných pláží uprostřed hlavní letní sezony.

„Na jih bych nejela ani náhodou. Neustále tam létají drony a ceny jsou nesmyslně vysoké,“ uvedla obyvatelka z jednoho z velkých ruských měst. Letošní dovolenou chce místo toho strávit na pobřeží Barentsova moře.

Ekonomické problémy se neomezují jen na Krym. Podle rezervační společnosti TravelLine klesl v posledních dvou červnových týdnech počet hotelových rezervací v celém Rusku meziročně o 12 procent, zatímco podíl zrušených pobytů vzrostl z 24 na 33 procent. Přibližně o třetinu ubylo také turistů u Bajkalu, kam lidi odrazuje především zdražování.

Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Nejčtenější

Eurobankovky se změní, hlasuje i veřejnost. Mezi návrhy je česká stopa

Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)

Společná evropská měna euro dozná změn. Poprvé od vzniku jeho fyzického platidla v roce 2002 se bude měnit design bankovek. Evropská centrální banka představila deset sad, mezi kterými mohou...

Co je v Itálii levnější než v Česku? Srovnali jsme regály supermarketů

Prodejna Interspar v italském Bolzanu 10.7. 2026

Chystáte se v Itálii nakupovat? Pak se vyplatí vědět, co si tam pořídíte levněji než doma a co je naopak lepší přivézt s sebou. Prošli jsme regály italského supermarketu od brambůrek přes ryby až po...

Při nehodě v Libni zemřel člověk, motorkáři život zachránil policista

Dopravní nehoda tramvaje, motocyklu a auta v Zenklově ulici v pražské Libni....

Při dopravní nehodě v Zenklově ulici v pražské Libni zemřel jeden člověk. Na místě se srazily motocykl, osobní automobil a tramvaj, která po nehodě vykolejila. Provoz v ulici byl obnoven kolem 8....

Vysychající Dunaj odhaluje vraky z války i nevybuchlou munici. Hladina je na rekordu

Záběr z dronu na loď u břehu Dunaje v srbském Apatinu (26. července 2026)

Silné sucho a mimořádné vlny veder v Evropě srazily hladinu Dunaje na historická minima. Z řeky se vynořují desítky let staré vraky lodí, nevybuchlá válečná munice i archeologické nálezy. Nízký stav...

V sobotu přijde změna, slibuje předpověď. Mapa ukazuje, kde bude pršet

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)

Vlna veder si dá v Česku v sobotu malou pauzu, aby na začátku příštího týdne opět udeřila. Zatímco v pátek bude vrcholit příliv mimořádně teplého vzduchu od jihozápadu a odpolední teploty se budou...

Legendy řídí dál. Zdravotní prohlídka nemusí znamenat konec za volantem

ilustrační snímek

Mnoho seniorů se zdravotní prohlídky kvůli řízení obává, protože neví, že její výsledek nemusí být jen ano, nebo ne. Šest z deseti seniorů nikdy neslyšelo o harmonizovaných kódech v řidičském...

2. srpna 2026  17:32

Za napadení dvou žen skončil 42letý muž ve vazbě

ilustrační snímek

Soudce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou uvalil vazbu na dvaačtyřicetiletého muže. Ten podle policie napadl dvě ženy. Na síti X to dnes uvedla policie. Muže v pátek obvinila ze sexuálního útoku a...

2. srpna 2026  17:23

Zahraniční dovolená je pro Rusy luxusem. Evropu vystřídaly levnější destinace

Ženy pokryté léčivým bahnem stojí v jezeře u obce Golubickaja v ruském...

Pro mnoho Rusů se zahraniční dovolená stává luxusem. Dopady války proti Ukrajině v podobě ekonomické nejistoty, rostoucích nákladů i bezpečnostních rizik mění způsob, jakým lidé tráví letní volno....

2. srpna 2026  16:57

Při hašení požárů v Řecku se srazily dva vrtulníky. Piloti jsou v bezvědomí

Při hašení lesních požárů západně od Atén se srazily dva vrtulníky (2. srpna...

Západně od Atén se v neděli při hašení lesních požárů srazily dva vrtulníky. Podle nejnovějších informací je jedna posádka v pořádku, zbylí dva účastníci nehody jsou v bezvědomí. Požáry v této...

2. srpna 2026  16:55

Se sluhy po Nilu. Auerspergové vyráželi do Afriky za lovem, kulturou i na rodinný výlet

Premium
V Gíze. František Josef Auersperg s chotí Vilemínou pod pyramidami v Gíze.

Parník pojmenovaný po faraonu Ramesesovi pomalu pluje proti proudu Nilu. Na palubě sedí vybraná společnost v bílých oblecích, s korkovými přilbami a šálky čaje, který jim dolévají sluhové. Konverzuje...

2. srpna 2026

Írán diktuje USA tempo, neváhá riskovat. Vyjednavači jsou na vedlejší koleji

Premium
Protitrumpovský transparent vyvěšený před balistickými rakety Zolfaghar a...

Zvýšená agresivita teheránského vedení podle pozorovatelů ukazuje, že současný Írán už nechce jen pasivně reagovat na americké akce, ale aktivně vytváří konflikt. Íránské kroky naznačují, že se...

2. srpna 2026  15:58

Maďarský festival psychedelické hudby končí dříve kvůli smrti dvou návštěvníků

Maďarský festival psychedelické hudby Ozora. (30. července 2026)

Maďarský hudební festival Ozora skončí dříve, než bylo v plánu, poté co tam muž z USA zahynul po pádu z výšky a mladá žena zemřela na infarkt. Oznámili to organizátoři festivalu. Týdenní festival je...

2. srpna 2026  15:13

Do Česka míří nebezpečný škůdce. Úřad prosí veřejnost o pomoc

Polník jasanový míří do Česka. Škůdce dokáže během pár let zničit celý jasanový...

Do České republiky se blíží polník jasanový, jeden z nejvíce nebezpečných škůdců evropských jasanů. V červnu byl spatřen v Maďarsku a na Slovensku. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský...

2. srpna 2026  14:24

Na východě Francie hoří sklad s nebezpečnými látkami, tisíce lidí se mají zavřít doma

Na východě Francie hoří sklad s nebezpečnými látkami, tisíce lidí se mají...

Ve departementu Moselle na východě Francie hoří sklad s nebezpečnými látkami. Úřady vyzvaly 30 000 lidí v pěti obcích, aby nevycházeli z domovů, napsala agentura AFP.

2. srpna 2026

Radši tady zemřu. Část migrantů odmítá španělskou Ceutu opustit

Premium
Migranti odpočívají poté, co pronikli do španělské Ceuty. (1. srpna 2026)

Většina migrantů, kteří pronikli do španělské Ceuty, se vrátila zpět, ale část lidí zde hodlá zůstat. Navzdory hladu a nepohodlí. Často nejsou marockého původu a pocházejí ze Súdánu, Senegalu a...

2. srpna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

U Rumburku zemřel po srážce s autem motorkář. Nepomohla ani resuscitace

ilustrační snímek

V Rumburku na Děčínsku zemřel v sobotu v podvečer po střetu s osobním automobilem motocyklista. Přes poskytnutou resuscitaci svým zraněním podlehl, řekla severočeská policejní mluvčí Miroslava...

2. srpna 2026  12:33

Nehoda u Pohořelic, při níž v sobotu zemřely dvě ženy, má další oběť

ilustrační snímek

Dopravní nehoda tří osobních aut na dálnici D52, při níž v noci na sobotu zemřely dvě ženy, má další oběť. V nemocnici zemřel jeden ze tří zraněných, kteří při nehodě utrpěli vážná zranění. Další...

2. srpna 2026  12:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.