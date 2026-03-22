Rusové si stěžují na vypnutý internet. V Petrohradu vidí jen schválené weby

  17:17
V Petrohradu v neděli výrazně přibylo stížností na výpadky mobilního internetu. Lidé z různých částí města hlásí, že se nemohou připojit k síti. Média s odkazem na specializované weby upozorňují, že může jít nejen o technické poruchy, ale i o cílené vypínání internetu na pokyn úřadů.

Lidé procházejí kolem billboardu s vyobrazením ruského vojáka a nápisem „Hrdost Ruska“ v Petrohradě. (24. září 2024) | foto: Profimedia.cz

„V Moskevské čtvrti nefunguje mobilní internet, funguje jen bílý seznam,“ postěžoval si petrohradskému serveru Fontanka jeden ze čtenářů. „Bílý seznam“ tvoří jen weby doporučené úřady. Internet nefunguje ani v dalších čtvrtích, především na jihozápadě a v centru druhého největšího ruského města, poznamenal portál.

Připomněl, že úřady vypínají mobilní internet v případě, že hrozí nálet dronů, ale tentokrát ani petrohradské úřady, ani gubernátor Leningradské oblasti, obklopující Petrohrad, o žádné takové hrozbě neinformovali. Petrohradské letiště Pulkovo nicméně „kvůli bezpečnosti letů“ omezilo provoz, momentálně tam nepřistávají ani nevzlétají letadla, napsala Fontanka.

Minulý týden se s vypínáním mobilního internetu potýkali obyvatelé Moskvy. I v hlavním městě podle stěžovatelů fungoval jen „bílý seznam“, ve kterém není sociální síť Telegram ani aplikace WhatsApp, poznamenal server Meduza.

„Bílé by měly být jen noci. Už mám plné zuby toho, že vypínají internet a narušují podnikání a komunikaci,“ citoval server The Moscow Times jednoho z rozhořčených obyvatel Petrohradu.

Portál připomněl, že na „bílém seznamu“ figuruje asi 120 položek, hlavně portály státních úřadů, ruský vyhledávač Yandex a jeho servisy, sociální sítě VKontakte a Odnoklassniki (Spolužáci), řada bank a propagandistických médií, včetně listu Komsomolskaja pravda, což jsou prý oblíbené noviny ruského prezidenta Vladimira Putina.

„Bílé seznamy“ úřady podle dostupných informací zavedly v 72 ruských regionech a podle prognóz úplný přechod na izolovaný internet čeká Rusko do roku 2028. Loni se země stala světovou jedničkou ve vypínání internetu, které postihlo prakticky celou populaci 146 milionů lidí. Podle odhadů tím ruská ekonomika přišla o bilion rublů (asi 260 miliard Kč), dodaly The Moscow Times.

