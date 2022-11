VIDEO: Vzdávali se, jeden však vyšel se zbraní. Masakr, viní Moskva Kyjev

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Tato brutální vražda ruských vojáků není ani první, ani jediný válečný zločin,“ uvedlo ministerstvo obrany. „Toto je běžná praxe v ozbrojených silách Ukrajiny, která je aktivně podporována kyjevským režimem a očividně ignorována jeho západními patrony,“ dodalo.

Jedno video ukazuje, jak se v Makijivce na východní Ukrajině ruští vojáci jeden po druhém vzdávají a na příkaz Ukrajinců si lehají obličejem k zemi. Pak se ozve střelba. Další záznam z dronu ukazuje už jejich mrtvá těla.

Ruská strana, která hovoří o „úmyslné a metodické vraždě zdegenerovanými ukrajinskými vojáky“, zjevně nicméně opomíjí okolnost, že zpoza domu u dvorku, kde se událost odehrála, vylezl další ruský voják se zbraní v ruce. Střelba přeruší další natáčení, protože mobilní telefon, z něhož ukrajinský voják filmuje, mu vypadne z ruky.

Na sociálních sítích se již rozhořely spory o to, za jakých tedy okolností ležící vojáci, kteří se již vzdali, zemřeli. Ukrajinské zdroje uvádějí, že očividně šlo o fingovanou kapitulaci a že vzdávající se vojáci patřili k takzvané vagnerově skupině. V ní pracují žoldnéři za vyšší odměnu většinou z řad válečných veteránů, ale nyní i těžkých zločinců nabraných přímo ve vězeních.

Je možné, že ti, kteří se vzdávali, to upřímně chtěli. Jejich další osud nicméně vzal do svých rukou jejich spolubojovník, který se ukázal s automatickou puškou. Pokud ležící vojáky skutečně následně Ukrajinci zabili, mohlo jít o reakci na jeho útok a strach, že se dostali do pasti. Anebo následný akt pomsty.

Sama Ukrajina opakovaně obviňuje Rusko z válečných zločinů, což Moskva popírá. Z míst, odkud nicméně Rusové ustoupili, se hromadí důkazy o zvěrstvech okupantů. Stále se nalézají nové a nové hromadné hroby. Přeživší podávají svědectví o mučení, znásilňování a dalším násilí ruských ozbrojenců.

Podle agentury Reuters ukrajinská oficiální místa se nevyjádřila k incidentu v Makijivce, kterou nedávno Ukrajinci obsadili.