Poslední nepříjemná zpráva pro ukrajinské obránce přišla ve čtvrtek, kdy se Rusům podařilo vstoupit do maličké osady Kotlyne. To by za normálních okolností nikoho nevzrušovalo, ale Kotlyne leží už za Pokrovskem, na důležité železnici vedoucí dál na západ.

Je to další důkaz, že Rusům se Pokrovsk daří obejít z jihu. Důležitý logistický uzel ukrajinské armády se snaží postupně obklíčit a jeho obránce odříznout od zásobování zbraněmi a municí. Nechtějí další Bachmut a krvavé boje o každou ulici a každý dům, v nichž by měli Ukrajinci výhodu. Obránce hornického města, které kdysi mělo šedesát tisíc obyvatel, chtějí přiškrtit a nechat vyhladovět.