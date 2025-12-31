Rusové ukázali dron, který prý mířil na Putinovu rezidenci. Přidali i „mapu náletu“

Autor: ,
  12:57
Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo video vraku dronu, který podle něj Ukrajina před několika dny poslala na rezidenci Vladimira Putina v Novgorodské oblasti. Kyjev už dříve obvinění Ruska popřel jako lež, jejímž cílem je podkopat pokrok v jednání o míru.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Ruské ministerstvo obrany na platformě Telegram zveřejnilo video natočené v zalesněném terénu, kde je vidět na zemi ležící vrak dronu a vedle něj muž v masce. Ministerstvo stroj označuje jako dron Čaklun-V, který byl podle něho sestřelen při odrážení ukrajinského útoku.

Rusové ukazují sestřelený dron jako důkaz útoku na Putinovu rezidenci
Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo video vraku dronu, který podle něj Ukrajina před několika dny poslala na rezidenci Vladimira Putina v Novgorodské oblasti.
Valdajská rezidence ruského prezidenta Vladimira Putina.
Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm Beach na Floridě (28. prosinec 2025)
16 fotografií

V jiném příspěvku resort publikoval mapu, na níž je vidět část Ruska a čáry, které podle něj znázorňují trasu ukrajinských dronů mířících k Novgorodské oblasti. „Schéma zničení dronů ukrajinské armády mířících k rezidenci prezidenta Ruské federace,“ komentuje ministerstvo nákres.

Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo mapu, která má dokazovat trajektorii ukrajinských dronů při údajném útoku na rezidenci Vladimira Putina v Novgorodské oblasti.

V dalším příspěvku ministerstvo obrany cituje velitele ruských protivzdušných sil Alexandra Romaněnkova, podle jehož tvrzení Ukrajinci zaútočili na Putinovo sídlo v Novgorodské oblasti v noci z neděle na pondělí bezpilotními letouny letícími ze Sumské a Černihivské oblasti.

„Útok, jak je znázorněno na přiložené mapě, byl proveden na rezidenci ruského prezidenta 91 bezpilotními letouny v několika směrech přes území Brjanské, Smolenské, Tverské a Novgorodské oblasti,“ píše resort s odvoláním na Romaněnkova.

Zelenskyj: Ruské lhaní o útoku na Putina si lze snadno ověřit. Peskov: Důkazů netřeba

Kromě toho opakuje dřívější tvrzení ruské strany, že všechny drony sestřelila protivzdušná obrana – z toho 49 nad Brjanskou oblastí, jeden nad Smolenskou oblastí a 41 strojů nad Novgorodskou oblastí. Útok podle něj nezpůsobil žádné škody na Putinově rezidenci ani na dalších místech v Rusku. Úder byl cílený, pečlivě naplánovaný a měl stupňovitý charakter, uvádí dále ruský resort obrany.

Ukrajinu z útoku na Putinovu rezidenci v Novgorodské oblasti jako první obvinil v pondělí ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, který zároveň podle státní agentury TASS prohlásil, že Moskva útok nenechá bez odpovědi a v reakci na něj také zreviduje svou vyjednávací pozici.

Rusko viní Ukrajinu z útoku na Putinovu rezidenci. To není dobré, řekl Trump

Ruské oznámení přišlo po zprávách o pokroku v jednáních ohledně možné mírové dohody po nedělní schůzce amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským.

Ten reagoval na Lavrovovo prohlášení prakticky okamžitě a podle agentury Reuters označil jeho tvrzení za lež. Rusko chce podle Zelenského podkopat pokroky v jednání a připravuje si zřejmě půdu k útoku na vládní budovy v Kyjevě.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha v úterý uvedl, že Moskva nedodala pro svá tvrzení ohledně údajného ukrajinského útoku na Putinovu rezidenci žádné důkazy. Zelenskyj následně podle agentury AFP řekl, že ukrajinští činitelé se kvůli ruskému tvrzení o údajném útoku na Putinovu rezidenci spojili s Američany, znovu označil obvinění za lež a řekl, že spojenci Ukrajiny mají technické možnosti, aby si ověřili, že ruské informace nejsou pravdivé.

Podobně se ve středu vyjádřila šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová, která dále ruská tvrzení označila za úmyslné odvádění pozornosti. „Nikdo by neměl akceptovat nepodložená tvrzení agresora, který od začátku války bez rozlišování útočí na ukrajinskou infrastrukturu a civilní obyvatelstvo,“ uvedla Kallasová na síti X, kde zmiňuje ruská tvrzení o ukrajinském útoku na „klíčové vládní objekty“ v Rusku.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (20 příspěvků)

Nejčtenější

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

Terminátorka z Ústí. Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži

Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži, na kterou se...

Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...

Vémola a kolotočář. Jak se bojovník MMA stal právoplatným členem podsvětí

Premium
Razie u domu Karlose Vémoly.

Už několik týdnů se pražským podsvětím nesla zpráva, že policie v posledních měsících udělala obrovský kus práce a spousta lidí z polosvěta promluvila. A že přijdou akce, které zasáhnou vlivné...

Vémola šel do vazby, hrozí mu až 18 let. Může zkolabovat, varoval advokát

Karlos „Terminátor“ Vémola oslaví 40.narozeniny na velkolepé akci Noc s...

Zápasník Karel „Karlos“ Vémola zamířil do vazby. Ve čtvrtek o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Redakci iDNES.cz to potvrdil zdroj blízký vyšetřování. Vémola je obviněný z organizované drogové...

Přišla o muže v dole. Dnes slyším vrtulník a hned mi přepne, vypráví hornická vdova

Premium
Taťána Mieresová přišla o manžela v dole.

Nejhorší Vánoce v životě prožívala před dvaadvaceti lety Taťána Mieresová ze Stonavy. „Byla jsem mladá, těhotná a sama,“ vzpomíná po letech už klidně, bez patosu. Bylo jí čtyřiadvacet a po pěti...

31. prosince 2025

Rusové ukázali dron, který prý mířil na Putinovu rezidenci. Přidali i „mapu náletu“

Rusové ukazují sestřelený dron jako důkaz útoku na Putinovu rezidenci

Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo video vraku dronu, který podle něj Ukrajina před několika dny poslala na rezidenci Vladimira Putina v Novgorodské oblasti. Kyjev už dříve obvinění Ruska popřel...

31. prosince 2025  12:57

Policie obvinila muže, který v Plzni ukradl autobus a havaroval s ním

Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus a havaroval s ním na silnici mezi Plzní a...

Pětatřicetiletého muže, který v pondělí v Plzni ukradl autobus a havaroval s ním za městem, o den později obvinili tamní kriminalisté z neoprávněného užívání cizí věci. Muž, který s vozem havaroval...

31. prosince 2025  12:46

Zadrželi jsme loď, která úmyslně poškodila podmořské kabely, hlásí Finsko

Finské úřady zadržely ve Finském zálivu loď, již podezírají z úmyslného...

Finské úřady zadržely ve Finském zálivu loď, kterou podezírají z úmyslného poškození podmořského kabelu, uvedl finský prezident Alexander Stubb. Podle policie byl poškozen spoj telekomunikační...

31. prosince 2025  12:37,  aktualizováno  12:41

Svět vstupuje do roku 2026. Slaví už i Zéland, Sydney rozzářily první ohňostroje

Aktualizujeme
Přichází rok koně. Novoroční oslavy v Pekingu (31. prosince 2025)

Svět slaví příchod nového roku 2026. Vzhledem k časovému posunu jej jako první přivítali obyvatelé tichomořského ostrovního státu Kiribati, a to v 11:00 SEČ. Krátce poté se k němu připojil i Nový...

31. prosince 2025  7:13,  aktualizováno  12:27

Íránci protestují kvůli kolabující měně, plamínek neklidu rozfoukává Mosad

Írán zažívá protesty obchodníků, kteří kvůli slábnoucímu rijálu nechávají své...

Írán zažívá protesty obchodníků, kteří kvůli slábnoucímu rijálu nechávají své podniky zavřené. Hnutí nespokojených podnikatelů se z Teheránu rozšířilo i do dalších měst včetně Isfahánu, Mašhadu či...

31. prosince 2025  12:10

Špatně postavený komín způsobil požár rodinného domu na Plzeňsku

Požár domu ve Starém Plzenci způsobil špatně postavený komín, tři osoby se...

Špatná konstrukce komínového tělesa stála za požárem rodinného domu v Bezručově ulici ve Starém Plzenci. Tři lidé se evakuovali před příjezdem hasičů. Událost se stala na Silvestra před pátou hodinou...

31. prosince 2025  12:08

V bouři na severu Polska napadlo až 57 cm sněhu, stály dálnice, vlaky i letadla

Varšavu zasáhla sněhová bouře. (31. prosince 2025)

Komplikace na silnicích, železnici i v letecké dopravě způsobila sněhová bouře a silný vítr, které zasáhly během úterý a středy severní Polsko. Napsala to polská tisková agentura PAP.

31. prosince 2025  11:58,  aktualizováno  12:06

Silvestr a Nový rok se sněhovou nadílkou, na horách napadne až 15 centimetrů

Zataženou oblohu a sněhové přeháňky na přelomu roku doplní sněžení, které bude...

Počasí v závěru roku a na začátku toho nového přinese sněžení, místy i silný vítr. Meteorologové očekávají postupné zatahování oblohy, sněhové přeháňky a tvorbu sněhových jazyků a závějí, zejména ve...

31. prosince 2025  10:06,  aktualizováno 

KVÍZ: Co vše se semlelo v roce 2025? Otestujte své znalosti světových událostí

Země z vesmíru (ilustrační snímek)

Ne, nebude to jenom o Donaldu Trumpovi. Většinu mediální pozornosti sice letos vysál úspěšný navrátilec do Bílého domu, ve světě se však odehrála spousta jiných důležitých věcí. Orientujete se v...

vydáno 31. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ochrnula, s elektrokoloběžkou ale do metra nemůže. Upravíme to, slibuje PID

Stanice metra Palmovka

Pražský dopravní podnik od Nového roku zakazuje elektrické koloběžky ve všech soupravách metra. Omezení se dotýká ale i těžce postižených osob s průkazem ZTP, které elektrokoloběžky a elektrické...

31. prosince 2025  10:55,  aktualizováno  11:13

Novoroční projev prezidenta odvysílají všechny televize 1. ledna ve 13 hodin

Prezident Petr Pavel při novoročním projevu

Prezident Petr Pavel opět osloví obyvatele České republiky projevem k novému roku 2026. Letos se k němu přidá premiér Andrej Babiš, jmenovaný v prosinci. Ten však volí jinou cestu než prostřednictvím...

31. prosince 2025  11:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.