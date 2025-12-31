Rusové ukázali dron, který prý mířil na Putinovu rezidenci. Přidali i „mapu náletu“

Ruské ministerstvo obrany na platformě Telegram zveřejnilo video natočené v zalesněném terénu, kde je vidět na zemi ležící vrak dronu a vedle něj muž v masce. Ministerstvo stroj označuje jako dron Čaklun-V, který byl podle něho sestřelen při odrážení ukrajinského útoku.
V jiném příspěvku resort publikoval mapu, na níž je vidět část Ruska a čáry, které podle něj znázorňují trasu ukrajinských dronů mířících k Novgorodské oblasti. „Schéma zničení dronů ukrajinské armády mířících k rezidenci prezidenta Ruské federace,“ komentuje ministerstvo nákres.
V dalším příspěvku ministerstvo obrany cituje velitele ruských protivzdušných sil Alexandra Romaněnkova, podle jehož tvrzení Ukrajinci zaútočili na Putinovo sídlo v Novgorodské oblasti v noci z neděle na pondělí bezpilotními letouny letícími ze Sumské a Černihivské oblasti.
„Útok, jak je znázorněno na přiložené mapě, byl proveden na rezidenci ruského prezidenta 91 bezpilotními letouny v několika směrech přes území Brjanské, Smolenské, Tverské a Novgorodské oblasti,“ píše resort s odvoláním na Romaněnkova.
Zelenskyj: Ruské lhaní o útoku na Putina si lze snadno ověřit. Peskov: Důkazů netřeba
Kromě toho opakuje dřívější tvrzení ruské strany, že všechny drony sestřelila protivzdušná obrana – z toho 49 nad Brjanskou oblastí, jeden nad Smolenskou oblastí a 41 strojů nad Novgorodskou oblastí. Útok podle něj nezpůsobil žádné škody na Putinově rezidenci ani na dalších místech v Rusku. Úder byl cílený, pečlivě naplánovaný a měl stupňovitý charakter, uvádí dále ruský resort obrany.
Ukrajinu z útoku na Putinovu rezidenci v Novgorodské oblasti jako první obvinil v pondělí ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, který zároveň podle státní agentury TASS prohlásil, že Moskva útok nenechá bez odpovědi a v reakci na něj také zreviduje svou vyjednávací pozici.
Rusko viní Ukrajinu z útoku na Putinovu rezidenci. To není dobré, řekl Trump
Ruské oznámení přišlo po zprávách o pokroku v jednáních ohledně možné mírové dohody po nedělní schůzce amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským.
Ten reagoval na Lavrovovo prohlášení prakticky okamžitě a podle agentury Reuters označil jeho tvrzení za lež. Rusko chce podle Zelenského podkopat pokroky v jednání a připravuje si zřejmě půdu k útoku na vládní budovy v Kyjevě.
Šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha v úterý uvedl, že Moskva nedodala pro svá tvrzení ohledně údajného ukrajinského útoku na Putinovu rezidenci žádné důkazy. Zelenskyj následně podle agentury AFP řekl, že ukrajinští činitelé se kvůli ruskému tvrzení o údajném útoku na Putinovu rezidenci spojili s Američany, znovu označil obvinění za lež a řekl, že spojenci Ukrajiny mají technické možnosti, aby si ověřili, že ruské informace nejsou pravdivé.
Podobně se ve středu vyjádřila šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová, která dále ruská tvrzení označila za úmyslné odvádění pozornosti. „Nikdo by neměl akceptovat nepodložená tvrzení agresora, který od začátku války bez rozlišování útočí na ukrajinskou infrastrukturu a civilní obyvatelstvo,“ uvedla Kallasová na síti X, kde zmiňuje ruská tvrzení o ukrajinském útoku na „klíčové vládní objekty“ v Rusku.