Ruský letoun byl svého typu jediný v Bělorusku, příprava útoku trvala měsíce

„Takové letadlo je v Bělorusku jediné. Když vzlétlo během posledního leteckého cvičení, tak na Ukrajině vyhlásili letecký poplach, protože koordinuje raketové údery bombardérů. Koriguje činnost veškerého letectva nepřítele. Je to velice důležité a drahé letadlo,“ citoval portál Zerkalo šéfa ByPolu. Agentura Reuters dodala, že letadlo dokáže sledovat současně až 60 cílů.

Letadlo bylo podle běloruské opozice zasaženo v neděli ráno na vojenském letišti Mačuliščy u Minsku. Azarau uvedl, že poškození je natolik vážné, že stroj není provozuschopný. Akci na letišti podle něj provedli běloruští partyzáni z hnutí Peremoha (Vítězství) za použití dvou dronů. Útok týž den na Twitteru přivítala běloruská opoziční vůdkyně Svjatlana Cichanouská.

Také server BBC News ve svém ruskojazyčném vydání napsal, že letadlo A-50 je vojenským cílem velkého významu a označil ho za „uši, oči a nervový systém“ leteckého uskupení.

Soudě podle informací na sociálních sítích byly na letecké základně mimo jiné i stíhačky MiG-31 a nákladní letadla Il-76, které by však představovaly cíle menšího významu, uvedl server.

Pokud by se zásah letadla A-50 potvrdil, znamenalo by to, že útok byl dobře naplánovaný. Rusko má k dispozici dohromady devět sovětských letadel A-50 a čtyři stroje v modernizované verzi A-50U, dodal server.

Zásah ruského letadla A-50 na běloruském letišti potvrdilo ukrajinské letectvo, napsal s odkazem na vyjádření mluvčího letectva Jurije Ihnata ve státní televizi ukrajinský server Fokus. Kreml podle Reuters odmítl vyjádření šéfa ByPolu komentovat. Minsk se k poškození letadla na základně Mačuliščy podle polské stanice Belsat zatím nevyjádřil.