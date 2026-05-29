Ukrajinské drony zasáhly sklady paliv hluboko v Rusku, Záporoží hlásí zraněné

Terčem náletu na Volgograd byla civilní a energetická infrastruktura, drony zasáhly také výškový obytný dům. Útok se obešel bez obětí a zraněných, informoval gubernátor Andrej Bočarov.
Po útoku vypukl požár v místní rafinérii, uvedl server BBC News s odvoláním na místní média.
Terčem rozsáhlého náletu se stala také Jaroslavská oblast, uvedl gubernátor Michail Jevrajev. Většinu dronů se podle něj podařilo sestřelit, zasaženy však byly průmyslové sklady pohonných hmot. Požáry likvidují hasiči. Nálet si podle gubernátora nevyžádal mrtvé ani zraněné.
Ruské ministerstvo obrany podle agentury TASS uvedlo, že protivzdušná obrana během uplynulé noci sestřelila 208 ukrajinských dronů nad 12 ruskými regiony, okupovaným Krymem a Azovským mořem. Mezi zasaženými oblastmi byly i Volgogradská a Jaroslavská oblast.
Ukrajina se pátým rokem brání ruské agresi, jejíž součástí jsou vzdušné útoky obou stran. Ukrajinské síly v poslední době zesílily útoky dronů na ruské rafinérie, sklady paliv, ropné terminály a další energetickou infrastrukturu. Podle Kyjeva je cílem omezit Rusku příjmy z vývozu ropy, z nichž Moskva financuje válku proti Ukrajině.