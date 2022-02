Zničené domy i okna, pohozené hračky. Reportérka líčí situaci na Ukrajině

Reportérka v živém vstupu přímo z válečné zóny představila jeden ze zničených dvorů čuhujivského sídliště. „Jak nyní vypadá vnitroblok, tak stejný obraz se nám naskytl i z druhé strany. Tlaková vlna musela být obrovská. Připomíná mi to to, co jsme viděli na Moravě po tornádu,“ řekla Stomatová.

Zmínila, že výbuch bomby, která měla najít cíl v nedalekém vojenském letišti, poničil vodovodní potrubí, a dvůr byl tak kromě suti, skla a dřeva plný vody. „Zabředávám, všude je tady voda, nedá se chodit. Je to tady zničené, já vlastně ani nevím, co mám k tomu říct,“ přiznala.

Za všechno může prezident Zelenskyj

Na místě po útoku zůstal jeden mrtvý a mnoho zraněných. Lidé odcházejí, prořídly i kolony u čerpacích stanic, ale podle informací reportérky palivo dochází.

Štábu v terénu se podařilo vyzpovídat jednoho z přeživších útoku. „Volodymyr Zelenskyj,“ uvedl na dotaz Ukrajinec Vakid, kdo za všechnu tu spoušť může. „Lidé umírají, během jednoho dne,“ sdělil Stomatové další přeživší.

Řada míst stále doutná a hoří, lidé se snaží z poničených domů zachránit vše, co jde.

Divákům se naskytl i letmý pohled do již opuštěných bytů v Čuhujivu. „Z venku vidíme dovnitř bytů. Vidíme kuchyně, ledničky, vše je zpřeházené,“ podotkla Stomatová. V sutinách byla vidět také dětská hračka. „Ta si myslím je skutečně symbolická pro toto místo,“ pokračovala.