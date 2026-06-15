Požár v proslulém klášteru, tisíce lidí bez elektřiny. Rusko udeřilo na Kyjev

Ruská vojska zaútočila na ukrajinské hlavní město raketami a střelami, v centru města bylo slyšet téměř dvacet výbuchů, uvedl zpravodaj německé tiskové agentury DPA. Agentura AFP označila ruský útok na Kyjev za rozsáhlý, její zpravodaj viděl zásahy střel na obloze a dopady hořících trosek na město.
Terčem ruského útoku se stalo také druhé největší ukrajinské město, Charkov na východě země. Náčelník správy Charkovské oblasti Oleh Syněhubov ještě v neděli uvedl, že zranění utrpěla měsíční holčička a tři ženy ve věku 22, 28 a 34 let. Charkovský starosta Ihor Terechov informoval o pěti raněných. Po půlnoci Terechov oznámil další zásahy ve dvou charkovských čtvrtích.
Rusové zaútočili také na Dnipro, nejméně jeden člověk byl zraněn, oznámil náčelník Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Ukrajina se s podporou Západu brání ruské agresi více než čtyři roky.
Ruská vojska při útoku na Kyjev na konci letošního ledna poškodila i dva objekty v pravoslavném klášteře Kyjevskopečerská lávra, který je zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO.
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Útok na proslulou památku. Rusové zasáhli areál Kyjevskopečerské lávry
„Poprvé od druhé světové války byl v důsledku válečných akcí zasažen objekt Kyjevskopečerské lávry. Pokaždé za tím stojí Moskva: tak tomu bylo v roce 1918, tak tomu bylo v roce 1941, kdy byl na rozkaz Moskvy vyhozen do povětří Uspenský chrám, a teď na příkaz z Moskvy drony a rakety letí na Kyjev,“ řekl tehdy ředitel Maksym Ostapenko.
V klášterním komplexu je podle něj poškozený vchod do jeskyní, od kterých pochází název kláštera a kde jsou pochovány relikvie svatých, a také chrám svaté Anny.