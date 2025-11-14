Kyjev čelí masivnímu ruskému útoku. Drony udeřily i jinde na Ukrajině

Požáry byly hlášeny z výškových budov v Dniprovské, Podilské a Solomjanské čtvrti. V Darnycké čtvrti dopadly úlomky rakety či dronu do areálu školy. Poničené či ohněm zachvácené budovy byly nahlášeny v osmi z deseti kyjevských čtvrtí.
Ruské údery poškodily také vodovodní, teplárenské a energetické sítě. Podle Klička bylo při útoku zraněno 11 lidí, přičemž pět z nich bylo hospitalizováno, a to včetně těhotné ženy a muže ve velmi vážném stavu.
Naopak při pátečním ukrajinském dronovém útoku na ruský černomořský přístav Novorossijsk byly poškozeny tři obytné budovy a ropné skladiště. Podle agentury Reuters to uvedlo operační velitelství Krasnodarského kraje.
Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu 24. února 2022, napadená země se od té doby se západní pomocí brání.