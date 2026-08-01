Ruský útok balistickými střelami na Kyjev zabil nejméně devět lidí

Útok způsobil požáry a škody byly hlášeny v pěti okresech hlavního města včetně Solomjanské čtvrti, kde v pětipatrové budově zemřeli dva lidé, uvedly záchranné složky na Telegramu. V kyjevské Darnycké čtvrti bylo hlášeno sedm obětí.
Ruské útoky zasáhly také několik čerpacích stanic poblíž frontových linií, informovala stanice CNN.
Ukrajina mezitím zesiluje útoky na ruská města poblíž hranic. Podle Kyjeva se tato kampaň zaměřuje především na ropnou infrastrukturu.
Ukrajina se už pátým rokem brání ruské vojenské agresi, přičemž součástí bojů jsou vzdušné útoky obou stran. Obě strany tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele nebo jeho energetickou infrastrukturu, ale při útocích umírají i civilisté - podle dostupných informací zejména na ukrajinské straně, na kterou útočí ruská armáda.