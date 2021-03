Rusko chce vyslat vězně do arktických oblastí, mají zlepšit tamní prostředí

Ruská vězeňská služba může posílat vězně do arktických oblastí, kde budou vykonávat práce s cílem zlepšit tamní životní prostředí. Podle agentury Interfax to uvedl šéf služby Alexandr Kalašnikov a upřesnil, že v tomto ohledu již bylo dosaženo dohody s vedením Krasnojarského kraje a města Norilsku, jejichž území do arktické zóny zasahuje.