Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Rusové zasáhli továrnu i sklad v Kyjevské oblasti. Propukl požár, několik lidí zemřelo

Autor: ,
  8:03
Ruský vzdušný úder v Kyjevské oblasti v noci na úterý zabil tři lidi a dalších šest osob zranil. Oznámily to ukrajinské úřady na síti Telegram. Rusko podle příspěvku zasáhlo výrobní závod a sklad, načež propukl požár, který se později podařilo uhasit.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Sklad se nacházel v jedné z obcí v Obuchivského rajonu. Odklízení trosek pokračuje. Na místě zasahovali psychologové ukrajinské státní služby pro mimořádné situace.

Rusové v noci na úterý udeřili na výrobní závod a sklad v Kyjevské oblasti. (20. října 2026)
Rusové v noci na úterý udeřili na výrobní závod a sklad v Kyjevské oblasti. (20. října 2026)
Rusové v noci na úterý udeřili na výrobní závod a sklad v Kyjevské oblasti. (20. října 2026)
Rusové v noci na úterý udeřili na výrobní závod a sklad v Kyjevské oblasti. (20. října 2026)
16 fotografií

Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi, jejíž součástí jsou prakticky každodenní útoky drony, střelami a raketami po celé zemi. Ukrajina podniká rovněž vzdušné údery na cíle v Rusku.

„Kousl ruku, která ho krmila.“ Kreml si vychutnává roztržku Trumpa a Zelenského

Kyjev i Moskva tvrdí, že se zaměřují výhradně na vojenské cíle či na cíle související s armádou a vedením války. Při útocích ale umírají i civilisté. Většina civilních obětí podle dostupných údajů umírá na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Nejhorší sucho za sto let. Hracholusky odhalily bunkr i bývalý sad

Vyschlá přehrada Hracholusky na Plzeňsku odhaluje další zatopené objekty....

Snímky přehrady Hracholusky na Plzeňsku nabízejí v posledních týdnech neobvyklou podívanou. Horní část přehrady je téměř bez vody a stále se snižující hladina odhalila zbytky zatopených vesnic,...

Trump jmenoval novou zmocněnkyni. Debata znovu sklouzla k jejímu vzhledu

Oficiální fotografie nové zvláštní velvyslankyně pro monitorování a boj proti...

Americký prezident Donald Trump jmenoval podnikatelku a filantropku Barberu Thornhillovou novou zvláštní velvyslankyní pro monitorování a boj proti obchodu s lidmi. Oznámení její nové funkce...

Známý lékař, miliardář i marketér od Koženého. S kým Pavel tráví dovolenou

Premium
Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii. Na snímku vlevo...

Český prezident Petr Pavel i jeho mediální tým už přes týden odmítají říct, jak hlava státu platila přelety soukromými tryskáči mezi Prahou a Marokem, kde nyní Pavel tráví dovolenou. Redakci iDNES.cz...

Dětem darovala jmění, ale smějí se jí kvůli vzhledu. Miliardář Dell se manželky zastal

Susan a Michael Dellovi u Donalda Trumpa

Americká filantropka Susan Dellová věnovala se svým manželem miliardy dolarů na budoucnost amerických dětí, místo vděku se však na internetu dočkala posměchu kvůli svému vzhledu. A tak se zakladatel...

Bosse s manželkou vyfotil na pláži. Za drzou reportáž dostal dvě kulky do hlavy

Ikonická fotografie vlivného podnikatele Alfreda Yabrána a jeho ženy....

Nikdo nesměl vědět, jak vypadá, chtěl jen ze zákulisí tahat za nitky. Přesto tvář Alfreda Yabrána uviděla celá Argentina. A jako by to nestačilo, reportéři ho vyfotili na dovolené. V trenclích!...

Rusové zasáhli továrnu i sklad v Kyjevské oblasti. Propukl požár, několik lidí zemřelo

Rusové v noci na úterý udeřili na výrobní závod a sklad v Kyjevské oblasti....

Ruský vzdušný úder v Kyjevské oblasti v noci na úterý zabil tři lidi a dalších šest osob zranil. Oznámily to ukrajinské úřady na síti Telegram. Rusko podle příspěvku zasáhlo výrobní závod a sklad,...

20. října 2026  8:03

Jak zařídit koupelnu, aby byla praktická a zároveň působila luxusně?

Komerční sdělení
ilustrační obrázek

Luxusní koupelna nemusí být zahlcena velkým množstvím efektních, ale nepříliš praktických doplňků. Jak na to, aby si tento prostor zachoval svou užitnou hodnotu a současně působil elegantně?

20. října 2026,  aktualizováno  8:23

CZ IPI se zastalo novinářky Karoliny Brodníčkové, které anonym vyhrožuje smrtí

ilustrační snímek

International Press Institute Česká republika (CZ IPI) vyjadřuje plnou podporu novinářce Karolině Brodníčkové, které od poloviny srpna telefonicky vyhrožuje anonym smrtí. Politická reportérka deníku...

20. října 2026  7:56

Poslední rozloučení s Jiřím Štěpničkou hostí jeho domovské Národní divadlo

Jiří Štěpnička v seriálu Sestřičky Modrý kód (2020)

V úterý se v pražském Národním divadle koná poslední rozloučení s Jiřím Štěpničkou. Od 10:30 hodin bude pro veřejnost možné vejít do prostor historické budovy a položit květiny k rakvi. Dění v...

20. října 2026  7:35

Luxusní zboží z vyrabovaných obchodů ve Francii se objevilo na bazarech

Parta rabujících výtržníků vniká do obchodu s oblečením v Paříži. (18. října...

Online obchodní portál Vinted začal blokovat prodej zboží, u něhož předpokládá, že bylo ukradeno z obchodů při rabování ve Francii. Platforma pro prodej věcí z druhé ruky uvedla, že v návaznosti na...

20. října 2026  6:55

Bulharsko viní z útoku na antény Starlinku dva Němce. Přijeli jen na otočku a uprchli

Antény Starlink u Sofie v Bulharsku se staly terčem žhářů. (14. října 2026)

Bulharské úřady vydaly mezinárodní zatykač na dva německé občany, které viní z útoku na pozemní antény americké satelitní internetové služby Starlink. Podle prokuratury antény zapálili 9. října...

20. října 2026  6:27

„Kousl ruku, která ho krmila.“ Kreml si vychutnává roztržku Trumpa a Zelenského

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoří na tiskové konferenci během...

Kremelští jestřábi si vychutnávají veřejný rozkol mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Pro ukrajinskou hlavu státu byl uplynulý týden...

20. října 2026  6:14

Poslanci budou jednat o trestech za týrání zvířat a zákazu lovu norováním

ilustrační snímek

Poslanci budou v úterý jednat o změně zákona na ochranu zvířat proti týrání. Místo půlročního vězení za to má nově hrozit nejméně roční, uvedl vicepremiér Karel Havlíček. Novela zavede i povinnost...

20. října 2026  5:49

Nová studie o El Niñu přináší katastrofická čísla, kolik lidí kvůli němu zemře

Silnice poblíž lyžařského střediska Valle Nevado nedaleko Santiaga během...

Klimatologové v nové studii zdůrazňují drastické následky probíhající fáze El Niño. Iniciativa Climate Impact Lab uvádí, že extrémní počasí, které jev působí, může zapříčinit smrt přes 450 000...

20. října 2026  5:30

Úhlavní nepřítel, ale i partner? Na radnicích se Rakušanovi lidé ANO neštítí

Premium
Druhé kolo senátních voleb. Na snímku Vít Rakušan, který odvolil v Kolíně. (16....

Po víkendovém vítězství v senátních volbách pasoval Vít Rakušan sebe a své Starosty do role hlavního soupeře hnutí ANO, který bude chtít po příštích parlamentních volbách odstavit Andreje Babiše od...

20. října 2026

Třístranná schůzka s Putinem a Siem? Ano, řekl Trump a opět útočil na Zelenského

Americký prezident Donald Trump.

Americký prezident Donald Trump vyjádřil připravenost k třístranné schůzce s lídrem Kremlu a čínským vůdcem Si Ťin-pchingem, řekl novinářům. „Pokud Putin a Si Ťin-pching chtějí mít v Číně třístrannou...

19. října 2026  22:20

Vítěz voleb v Nymburce míří do opozice. Město povede čtyřkoalice

Nymburk, radnice (15. září 2026)

Starostou Nymburka bude Jan Ritter (Starostové s Nymburskými demokraty), místostarosty Stanislava Tichá a František Vlasák. Oba místostarostové budou uvolnění, tedy plně placení.

19. října 2026  21:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×