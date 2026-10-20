Rusové zasáhli továrnu i sklad v Kyjevské oblasti. Propukl požár, několik lidí zemřelo

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Sklad se nacházel v jedné z obcí v Obuchivského rajonu. Odklízení trosek pokračuje. Na místě zasahovali psychologové ukrajinské státní služby pro mimořádné situace.
Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi, jejíž součástí jsou prakticky každodenní útoky drony, střelami a raketami po celé zemi. Ukrajina podniká rovněž vzdušné údery na cíle v Rusku.
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Kyjev i Moskva tvrdí, že se zaměřují výhradně na vojenské cíle či na cíle související s armádou a vedením války. Při útocích ale umírají i civilisté. Většina civilních obětí podle dostupných údajů umírá na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.