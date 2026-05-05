Ruský soud posvětil jednu z největších konfiskací majetku od začátku invaze

Úterní verdikt se týká rovněž podílů držených Moškovičovou ženou a dalšími příbuznými a podílu bývalého šéfa firmy Maxima Basova. Celkem by tak měl stát získat 68 procent koncernu Rusagro. Hodnota tohoto podílu se odhaduje na 67 miliard rublů (zhruba 18,5 miliardy Kč).
Soud tvrdí, že Moškovič porušil protikorupční zákony v době, kdy byl členem horní komory ruského parlamentu. Moškovič však trvá na své nevině.
Rozhodnutí soudu patří mezi nejvýznamnější konfiskace majetku ruským státem od zahájení invaze na Ukrajinu v roce 2022.
|
Ruský majetek zkonfiskujeme, řekl Blažek. Zákon je zatím blábol, reagovala Válková
Moskevská právnická společnost NSP vloni odhadla, že Rusko již zabavilo soukromý majetek v hodnotě přes 50 miliard dolarů (více než bilion Kč), a to včetně aktiv zahraničních podniků, které zemi po zahájení invaze opustily. V případě ruských vlastníků většina konfiskací následovala po obviněních z korupce a nezákonné privatizace.
Společnost Rusagro je v Rusku jedinou velkou zemědělskou firmou obchodovanou na burze. Je významným producentem cukru či vepřového. Společnost v úterý uvedla, že pokračuje v běžném provozu. Podle analytiků je pravděpodobné, že stát se pokusí zabavený podíl prodat novým majitelům.