Ruský soud potrestal opozičníka Naděždina pokutou, informují média

„Skutečným cílem soudu je zacpat mi ústa a nedovolit mi kandidovat do Státní dumy. Pokud budu odsouzen, zbaví mě práva nechat se zvolit, přestože podle průzkumů bych vyhrál,“ řekl Naděždin podle serveru Meduza. „Žijeme v nemocném státě. Celá tato šaškárna byla uspořádána, aby mi zabránila zúčastnit se voleb,“ dodal podle agentury AFP.
Naděždin byl podle serveru Mediazona odsouzen k pokutě za „předvádění extremistických symbolů“, protože zveřejnil na sociální síti odkaz na videostream na kanálu YouTube, během kterého se objevila tvář opozičního politika Alexeje Navalného. Ten zahynul v ruském vězení, jeho organizaci ruské úřady zakázaly jako extremistickou.
Naděždin dnes před soudem prohlásil, že není s to pochopit, proč Navalného tvář je pokládána za symbol extremistické organizace. „Pokud tomu tak je, pak musíte zavřít lidi, kteří jsou mu podobní,“ argumentoval podle Meduzy. Sice již dříve byli v Rusku lidé odsouzeni za to, že na sociálních sítích měli snímek Navalného, ale Naděždin upozornil, že na jeho účtu není a nikdy ani nebylo zobrazení Navalného.
„Ve vězení zemřu“
Opozičník varoval, že zemře, pokud jej soud pošle do vězení, vzhledem k tomu, že má cukrovku, vysoký tlak, uznanou invaliditu a prodělal dva infarkty.
Soudce Dmitrij Čikunov shledal Naděždina vinným ze správního deliktu a uložil mu pokutu. Stalo se tak poté, co 63letý obžalovaný prohlásil, že je mu špatně, a do soudní síně dorazili zdravotníci, kteří jej ošetřili, zatímco soudce se odebral zvážit verdikt, vylíčil reportér AFP. Naděždinovi hrozilo 15 dnů v cele, ale je možné, že po dnešním symbolickém trestu budou proti němu později vznesena další obvinění.
Ruské úřady od útoku na Ukrajinu v únoru 2022 výrazně přitvrdily v represích a uvěznily stovky kritiků režimu. Mnozí opoziční představitelé jsou nyní uvězněni, jsou mrtví nebo se nacházejí v exilu. Bývalý poslanec Naděždin patří mezi několik málo lidí v Rusku, kteří veřejně kritizovali Putina a jeho tažení proti Ukrajině, aniž by byli uvězněni, připomněla AFP.
Naděždin se před dvěma lety pokoušel kandidovat proti Vladimiru Putinovi jako jediný odpůrce války proti Ukrajině mezi kandidáty na hlavu státu, ale úřady jej do prezidentských voleb nepustily. Nepříjemným překvapením se podle pozorovatelů stala pro Kreml už skutečnost, že několik měsíců před volbami Rusové stáli ve frontách, aby mohli podepsat rezoluce na podporu Naděždinovy kandidatury.