Soud muži vyměřil také dvě pokuty v celkové výši 60 tisíc rublů (kolem 15 tisíc korun). Vyjádření českých úřadů zjišťujeme.
Podle soudu muž v neděli odpoledne přišel k mauzoleu Vladimira Iljiče Lenina na Rudém náměstí a držel transparent s nápisem v angličtině, jehož cílem bylo „zdiskreditovat ozbrojené síly Ruské federace“. Co na nápisu konkrétně stálo ale soud ani ruská média neuvádí.
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Expert popisuje, co může Rusko provést v Česku. Cílem je vyvolat nejistotu, říká
„Protože cizinec pořádal sólový protest na pozemku vedle ruské prezidentské rezidence, kde jsou veřejné akce zakázány, zadrželi ho policisté. Muž odmítl jít na policejní stanici a kladl odpor,“ uvedl soud.
Čecha proto shledal vinným z diskreditace činnosti ruské armády, porušení předpisů o pořádání protestních akcí a neuposlechnutí policie.
Ruští zákonodárci přijali krátce po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 zákony, které postihují takzvanou „diskreditaci ruské armády“ a „šíření lživých informací o ruských ozbrojených silách“. Za lži pokládají ruské úřady vše, co je v rozporu s oficiální verzí Moskvy.