Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Rusko potrestalo za vlastizradu další vědce spojené s hypersonickými zbraněmi

Autor: ,
  12:32
Soud v ruském městě Novosibirsk odsoudil za vlastizradu další dva vědce spjaté s výzkumem vysokých rychlostí, který je základem vývoje hypersonických raket. Valerij Zvegincev a Vladislav Galkin si mají za mřížemi odpykat každý 12,5 roku, informovala ruská média. Vědce soudili od roku 2024, soud se konal s vyloučením veřejnosti a médií.
Přední ruský vědec vyvíjející hypersonické rakety Valerij Zvegincev (16....

Přední ruský vědec vyvíjející hypersonické rakety Valerij Zvegincev (16. května 2025) | foto: Profimedia.cz

Přední ruský vědec vyvíjející hypersonické rakety Valerij Zvegincev (16....
Přední ruský vědec vyvíjející hypersonické rakety Vladislav Galkin (10....
Ruský soud poslal fyzika Anatolije Maslova, odborníka na vývoj hypersonické...
Ruský soud poslal fyzika Anatolije Maslova, odborníka na vývoj hypersonické...
16 fotografií

Než rozsudek vstoupí v platnost, setrvají oba odsouzení v domácím vězení, napsal list Kommersant s tím, že obhajoba se k verdiktu odmítla vyjádřit.

Proces se 82letým Zvegincevem a 71letým Galkinem byl nejnovějším v sérii případů badatelů velmi vysokých rychlostí, které úřady obvinily ze zrady. Prezident Vladimir Putin se chlubil, že Rusko je světovou jedničkou ve výrobě hypersonických raket, které nasadilo ve válce proti Ukrajině. Tyto zbraně jsou schopny letět až desetinásobnou rychlostí zvuku a proniknout systémy protivzdušné obrany, poznamenala agentura Reuters.

Zvegincev, působící v sibiřské odbočce Ruské akademie věd, byl zakladatelem laboratoře věnující se výzkumu aerodynamiky vysokých rychlostí, docent Galkin byl jeho spolupracovníkem.

Jedna velezrada za druhou. Moskva zametá s vývojáři hypersonických střel

Zveginceva zadrželi v dubnu 2023, na konci téhož roku zatkli i Galkina. Není známo, z čeho je konkrétně obvinili, poznamenal server Meduza. Podle Kommersantu se předpokládá, že důvodem k obvinění z vlastizrady mohl být jejich článek o dynamice plynů v zahraničním časopisu.

Dva ze Zvegincevových kolegů, Anatolije Maslova a Alexandra Šipluja, odsoudily v roce 2024 soudy v Petrohradu a v Moskvě ke 14 a 15 letům vězení. Ani tehdy nebyly podrobnosti o obvinění z vlastizrady známy. V médiích se objevilo, že obvinění se zakládají na podezření, že Šipljuk vyzradila státní tajemství Pekingu během vědecké konference v Číně. Šipljuk podle těchto zdrojů tehdy trval na své nevinně a tvrdil, že předmětné informace nepodléhaly utajení a byly veřejně dostupné.

Od roku 2018 ruské úřady pro podezření s vlastizrady zadržely nejméně 12 odborníků na hypersoniku, tedy na rychlosti přesahující pětinásobek rychlosti zvuku. Několik z nich od té doby podle ruského vydání Rádia Svobodná Evropa/Rádio Svoboda zemřelo.

Vstoupit do diskuse (36 příspěvků)

Češi staví evropskou AI. Brusel ji pak ale možná paradoxně zakáže vlastní regulací

Nejčtenější

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Anděl, který dostal od života naloženo. S Potměšilem se rozloučil plný Týnský chrám

Rakev se zesnulým Janem Potměšilem nesou v druhé řadě i jeho synové (28. dubna...

V Chrámu Matky Boží před Týnem se rodina a veřejnost rozloučila se zesnulým hercem Janem Potměšilem. Mezi přítomnými byli Eva Holubová, Jan Hřebejk, Patrik Hartl či Aňa Geislerová. Vzpomínali na něj...

Jiřina Bohdalová exkluzivně: Za minulého režimu nikdo nemusel, v tom jsem tvrdá

Premium
Herečka Jiřina Bohdalová slaví 95 let.

Herečka Jiřina Bohdalová ještě pár dní před svými pětadevadesátými narozeninami točí své televizní pořady a tvrdí, že právě práce jí pomáhá. „Kdybych se jenom válela v posteli, byl by to začátek...

Soud může rozhodnout v případu smrti chlapce na hřišti, údržbáři hrozí šest let

Okresní soud v Břeclavi se začal zabývat případem spadlé branky na hřišti,...

Okresní soud v Břeclavi by v úterý mohl vyhlásit rozhodnutí v případu smrti dvanáctiletého chlapce, na kterého v roce 2024 spadla na hřišti branka. Žalobkyně z usmrcení z nedbalosti viní tehdejšího...

5. května 2026  10:23,  aktualizováno  13:11

Záporožská elektrárna čelila dalšímu útoku. Ukrajina hlásí několik mrtvých

Sledujeme online
Záporožská jaderná elektrárna na Ruskem okupované jihovýchodní Ukrajině (15....

Dronový útok poničil v Ruskem obsazené ukrajinské Záporožské jaderné elektrárně meteorologické vybavení. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na Mezinárodní agenturu pro atomovou energii...

5. května 2026  7:08,  aktualizováno  13:05

Koalice chce odmítnout jednání Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně

Přímý přenos
Zleva předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt a Čeněk...

Koalice chce jako první bod jednání dolní komory parlamentu projednat usnesení k chystanému jednání Sudetoněmeckého landsmanšaftu, které se má uskutečnit v Brně, řekl po jednání grémia Poslanecké...

5. května 2026  11:33,  aktualizováno  13:05

Měla i popáleniny na intimních místech. Invalidu soudí za znásilňování známé

Šestašedesátiletý V. L. u Krajského soudu v Plzni. (5. května 2026)

Krajský soud v Plzni se v úterý začal zabývat znásilněním a vydíráním. K lavici obžalovaných na invalidním vozíku přijel šestašedesátiletý muž, který podle obžaloby svoji známou na Plzeňsku donutil k...

5. května 2026  12:59

Poslanci mají jednat o změně stavebního zákona, TOP 09 žádá rezignaci Mrázové

Přímý přenos
Sněmovna projednává návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok...

Poslance nejspíš čeká diskuse o dílčí změně stavebního zákona, kterou navrhla ministryně pro místní rozvoj za ANO Zuzana Mrázová. Jde o odklad povinného používání Národního geoportálu územního...

5. května 2026  5:52,  aktualizováno  12:57

Ze Staromáku až k rozhlasu. Centrem Prahy projde demonstrace Milionu chvilek

Spolek Milion chvilek uspořádá první pochod a též oznámili novou petici. (21....

Spolek Milion chvilek pro demokracii svolal na úterý do centra Prahy protestní pochod. Akce reaguje na vládní návrh změny financování České televize a Českého rozhlasu. Demonstranti se sejdou v 17:30...

5. května 2026  12:56

Marian Jurečka

Marian Jurečka na sjezdu KDU-ČSL v Ostravě (23. dubna 2022)

V prosinci 2021 ho prezident jmenoval ministrem práce a sociální věci, zároveň ho pověřil vedení resortu zemědělství. Poslanec Marian Jurečka má zkušenosti jako soukromý zemědělec i jako vedoucí...

5. května 2026  12:46

Platforma bojující s plýtváním potravinami končí po dvou letech. Dá přednost jiným trhům

too good to go aplikace logo plýtvání potraviny

Platforma Too Good To Go, jejímž prostřednictvím si lidé mohou objednat přebytky jídla z restaurací a jiných podniků za nižší cenu a zabránit tak plýtvání, odchází z Česka. Firma hovoří o...

5. května 2026  12:44

Rusko potrestalo za vlastizradu další vědce spojené s hypersonickými zbraněmi

Přední ruský vědec vyvíjející hypersonické rakety Valerij Zvegincev (16....

Soud v ruském městě Novosibirsk odsoudil za vlastizradu další dva vědce spjaté s výzkumem vysokých rychlostí, který je základem vývoje hypersonických raket. Valerij Zvegincev a Vladislav Galkin si...

5. května 2026  12:32

Střídání u lidovců. V čele jejich poslaneckého klubu je nově Jurečka

Tisková konference poslaneckého klubu hnutí KDU-ČSL. Na snímku Marian Jurečka....

Novým předsedou poslaneckého klubu lidovců se stal exministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, oznámil ve Sněmovně předseda strany Jan Grolich. Jurečka v čele klubu „nových lidovců“ vystřídal...

5. května 2026  12:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Baletní mistr Jiří Bubeníček nastoupil ke Klempířovi. Působí jako náměstek za SPD

Jiří Bubeníček

Náměstkem ministra kultury za SPD se od 4. května stal bývalý baletní mistr a choreograf Jiří Bubeníček. Obsadil poslední volné místo politického náměstka, politické vedení úřadu je tak nyní...

5. května 2026  12:23

Muž podezřelý z otrávení výživ HiPP dal policii své hodinky. Věří, že dokážou nevinu

Dětské příkrmy značky HiPP, ilustrační snímek (1. března 2026)

Muž zadržený kvůli podezření z otrávení dětských výživ chce prokázat svou nevinu, píší rakouská média. Slovenský rodák žijící v Rakousku dal proto vyšetřovatelům k dispozici své chytré hodinky, kromě...

5. května 2026  12:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.