Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Rusko odsoudilo myčku nádobí k 19 letům. Tvrdí, že verbovala pro Ukrajinu

Autor: ,
Sledujeme online   11:47
Soud v Moskvě odsoudil na 19 let vězení obyvatelku ruského hlavního města Alexandru Žitenkovou. Podle obžaloby se Žitenková nechala zaměstnat jako myčka nádobí v kadetském sboru ruského vyšetřovacího výboru, aby tam verbovala mladistvé do Legie Svoboda Rusku, formace tvořené ruskými občany bojujícími na straně Ukrajiny.
Legie „Svoboda Ruska“ vznikla v březnu 2022 a je složena z dezertérů ruské...

Legie „Svoboda Ruska“ vznikla v březnu 2022 a je složena z dezertérů ruské armády a ruských a běloruských dobrovolníků. | foto: t.me/legionoffreedom

Velitel Legie „Svoboda Ruska“ zvaný Cézar
Legie „Svoboda Ruska“ vznikla v březnu 2022 a je složena z dezertérů ruské...
Velitel Legie „Svoboda Ruska“ zvaný Cézar (vlevo) a vůdce Ruského...
Legie „Svoboda Ruska“ vznikla v březnu 2022 a je složena z dezertérů ruské...
18 fotografií

Nejméně jednoho kadeta přiměla poslat legii humanitární pomoc, tvrdí prokuratura.

Žitenková, která je ve vazbě od roku 2024, podle TASS vinu popřela a uvedla, že na ni vyšetřovatelé vyvíjeli nátlak, aby se přiznala. Dříve také uvedla, že s kadetem hrála „pedagogickou hru“ a vedla „filosofické řeči“ s cílem mu naopak ve spolupráci s legií zabránit. Proti rozsudku se hodlá odvolat.

VIDEO: Nechtěl jsem umřít za Putina. Rus hodil granát na spící velitele a dezertoval

Rusko považuje Legii Svoboda Ruska za teroristickou organizaci. Ukrajina se od února 2022 brání rozsáhlé ruské vojenské agresi.

Vstoupit do diskuse (16 příspěvků)

Češi staví evropskou AI. Brusel ji pak ale možná paradoxně zakáže vlastní regulací

Nejčtenější

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Anděl, který dostal od života naloženo. S Potměšilem se rozloučil plný Týnský chrám

Rakev se zesnulým Janem Potměšilem nesou v druhé řadě i jeho synové (28. dubna...

V Chrámu Matky Boží před Týnem se rodina a veřejnost rozloučila se zesnulým hercem Janem Potměšilem. Mezi přítomnými byli Eva Holubová, Jan Hřebejk, Patrik Hartl či Aňa Geislerová. Vzpomínali na něj...

Jiřina Bohdalová exkluzivně: Za minulého režimu nikdo nemusel, v tom jsem tvrdá

Premium
Herečka Jiřina Bohdalová slaví 95 let.

Herečka Jiřina Bohdalová ještě pár dní před svými pětadevadesátými narozeninami točí své televizní pořady a tvrdí, že právě práce jí pomáhá. „Kdybych se jenom válela v posteli, byl by to začátek...

Rusko odsoudilo myčku nádobí k 19 letům. Tvrdí, že verbovala pro Ukrajinu

Sledujeme online
Legie „Svoboda Ruska“ vznikla v březnu 2022 a je složena z dezertérů ruské...

Soud v Moskvě odsoudil na 19 let vězení obyvatelku ruského hlavního města Alexandru Žitenkovou. Podle obžaloby se Žitenková nechala zaměstnat jako myčka nádobí v kadetském sboru ruského vyšetřovacího...

6. května 2026  11:47

RECENZE: Eichmanna už Izraelci našli, kdy přijdu na řadu já? trne doktor Mengele

60 % Premium
Z filmu Zmizení Josefa Mengeleho

Gregor, Peter, Pedro. Jména, pod kterými se uprchlý nacistický zločinec skrýval, tvoří kapitoly premiérového snímku Zmizení Josefa Mengeleho, v němž titulní roli „anděla smrti z Osvětimi“ ztvárnil...

6. května 2026  11:45

Vláda si otevírá cestu ke schodku na příští rok přes 400 miliard korun, řekl Jakob

Přímý přenos
Jan Jakob (TOP 09) na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny. Ta se zabývá...

Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě se na mimořádné schůzi Sněmovny pokusí prosadit novelu zákona upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. Opozice varuje před pokusem o...

6. května 2026  5:35,  aktualizováno  11:45

Podvodníci obrali stovky lidí o 118 milionů. Neušetřili ani své příbuzné

ilustrační snímek

Velký investiční podvod s téměř třemi stovkami poškozených a škodou za 118 milionů korun odhalili moravskoslezští kriminalisté. Čtveřice podvodníků, z nichž dva byli finančními poradci ve stavebních...

6. května 2026  11:42

Loď s hantavirem zakotví na Kanárských ostrovech, nakažené vyzvednou vrtulníky

Na výletní lodi v Atlantiku zemřeli tři lidé, zatím u jednoho našli hantavirus

Na Kanárské ostrovy míří výletní loď MV Hondius, na jejíž palubě se rozšířila nákaza hantavirem. Španělská vláda umožnila přístup na ostrovy poté, co se dohodla se Světovou zdravotnickou organizací...

6. května 2026  8:52,  aktualizováno  11:41

Tejc podal stížnost proti podmínce za týraní psa, trest se už nezmění

Tisková konference po skončení zasedání vlády. Ministr spravedlnosti Jeroným...

Premiér Andrej Babiš v únoru uvedl, že nesouhlasí s pravomocným podmíněným trestem pro muže z Uherskohradišťska, který týral psa. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc nyní sdělil, že podává v...

6. května 2026  11:30

Krajně znepokojivé. Židovské obce jsou proti koncertu Kanyeho Westa v Praze

Raper Kanye West uspořádal první shromáždění na podporu své prezidentské...

Federace židovských obcí nesouhlasí s plánovaným koncertem kontroverzního amerického rapera Ye, známého jako Kanye West, který se má uskutečnit v červenci v pražské Chuchli. Považuje za nepřijatelné,...

6. května 2026  11:19

Kypr již pociťuje důsledky války s Íránem, rezervací na léto o třetinu ubylo

Výhled na pláž Nissi v kyperském letovisku Ayia Napa, jedné z nejoblíbenějších...

Počet rezervací hotelových ubytování pro letní sezonu na Kypru je letos asi o třetinu nižší, než byl loni touto dobou, informovala podle místních médií Kyperská asociace hotelů (PASYXE). Podle ní je...

6. května 2026  11:18

První výjezd po zdolání rakoviny. Princezna Kate v Itálii navštíví netradiční místo

Princezna Kate na banketu v Buckinghamském paláci (Londýn, 22. listopadu 2022)

Britská princezna Kate se v příštím týdnu chystá navštívit Itálii. Byť jsou všeobecně zahraniční cesty členů královské rodiny ostře sledované, na tuto návštěvu se zraky světa upínají ještě více....

6. května 2026  11:17

Ministr Červený nepřiznal dům. Bude to řešit přestupkový úřad, uvedl resort

Ministr životního prostředí Igor Červený

Ministerstvo spravedlnosti postoupilo přestupkovému orgánu majetkové přiznání ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé). Uvedl to tiskový odbor úřadu. Politikovým možným pochybením se...

6. května 2026  11:12

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

USA přeruší ochranu lodí v Hormuzském průlivu, snaží se o příměří s Íránem

Prezident Donald Trump hovoří s novináři při setkání s astronauty mise Artemis...

Spojené státy nakrátko přerušují operaci, při níž v Hormuzském průlivu doprovázely a chránily lodě ohrožované íránskou blokádou. Uvedl to americký prezident Donald Trump, podle něhož jsou důvodem...

6. května 2026  1:10,  aktualizováno  10:56

První přesná předpověď na prodloužený víkend, v neděli přijde změna

Slunečného počasí přilákalo návštěvníky do skateparku v Plzni. (23. března 2019)

Druhý květnový prodloužený víkend přinese počasí ideální pro venkovní aktivity. Oteplí se a také dost zaprší, takže se sníží riziko požárů v přírodě. Neděle dokonce přinese letní teploty blížící se...

6. května 2026  10:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.