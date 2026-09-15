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Ruský podnikatel spojený s Kremlem zaplatil oslavy po svatbě Trumpova syna

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  6:35
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
12 fotografií
Oslavy po svatbě nejstaršího syna amerického prezidenta Donalda Trumpa zaplatil ruský podnikatel Umar Kremlev, který je spojován s Kremlem. Potvrdili to novomanželé Donald Trump mladší a Bettina Trumpová. Podle investigativního serveru ProPublica Kremlev za následné oslavy utratil několik set tisíc dolarů. Manželé jeho gesto označili za štědrý svatební dar od přítele a odmítli, že by na něm bylo něco podezřelého.

„Náš drahý přítel Umar pro nás velmi štědře uspořádal dva úžasné večery plné oslav, a to až po naší svatbě. Byl to mimořádně štědrý svatební dar od přítele, a něco, za co jsme byli a stále jsme nesmírně vděční,“ uvedli na instagramu. „Je politováníhodné, že je taková osobní a radostná událost vykreslována jako něco politického či podezřelého jen kvůli identitě nebo původu určité osoby,“ dodali.

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Toto potvrzení následovalo po zjištěních investigativního serveru ProPublica, podle kterého Kremlev na oslavy po veselce utratil několik set tisíc dolarů.

Prezident Donald Trump se nezúčastnil ani svatebního obřadu, ani následných oslav s vysvětlením, že musel zůstat ve Washingtonu kvůli jednáním o válce proti Íránu.

Umar Kremlev stojí v čele Mezinárodní boxerské asociace (IBA), se kterou Mezinárodní olympijský výbor přerušil styky po opakovaných varováních týkajících se jejího finančního hospodaření a etických otázek.

Ruský prezident Vladimir Putin letos v dubnu udělil Kremlevovi Řád přátelství, jak informovala IBA. IBA rovněž zveřejnila fotografie Donalda Trumpa mladšího po boku Kremleva z akce, která se konala loni v září v Istanbulu.

Podle ruského investigativního serveru Projekt zahájil tento podnikatel, který je původem z Tádžikistánu, svou kariéru jako boxerský promotér, než navázal styky s FSO, ruskou federální agenturou, která má na starosti ochranu vysoce postavených činitelů.

Podle serveru Proekt je rovněž členem prokremelského motorkářského klubu „Noční vlci“, jehož členové ve velkém počtu zamířili na Krym po ruské anexi na jaře 2014 a někteří také bojovali po boku proruských separatistů na východní Ukrajině.

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