Německo spadne do recese, dojde-li k odpojení dodávek ruského plynu, ropy a uhlí do EU. Jeho ekonomika by se letos propadla až o dvě procenta. Vyplývá to z včera zveřejněných propočtů Bundesbanky, píše ve svém komentáři pro MF DNES ekonom Lukáš Kovanda.