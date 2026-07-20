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„Doufám, že zůstanu živ.“ Ruský opozičník Naděždin oznámil odstoupení z kampaně

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  7:14
Ruský politik Boris Naděždin ve středu odevzdal ústřední volební komisi podpisy...

Ruský politik Boris Naděždin ve středu odevzdal ústřední volební komisi podpisy na podporu své prezidentské kandidatury. U veřejnosti získal v poslední době nečekanou popularitu jako odpůrce války Ruska proti Ukrajině. Komise má do deseti dnů podpisy prověřit a rozhodnout, zda Naděždina jako kandidáta do prezidentských voleb zaregistruje. (31. ledna 2024) | foto: AP

Ruský prezident Vladimir Putin (19. prosinec 2025)
Ruský prezidentský kandidát ze strany Občanská iniciativa Boris Naděždin během...
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Někdejší kandidát na ruského prezidenta Boris Naděždin oznámil, že ukončil svou kampaň za zvolení poslancem ruského parlamentu, kvůli nátlaku úřadů a aby neohrozil své spolupracovníky. Možnosti legálně dělat opoziční politiku v Rusku se vyčerpaly, uvedl v prohlášení, ze kterého citovala média.

„Teď si musím rozmyslet, jak budu dál žít. Doufám, že zůstanu živ a na svobodě,“ napsal Naděždin na sociální síti Telegram.

Naděždin se před dvěma lety pokoušel kandidovat proti Vladimiru Putinovi jako jediný odpůrce války proti Ukrajině mezi kandidáty na hlavu státu, ale úřady jej do prezidentských voleb nepustily. Nepříjemným překvapením se podle pozorovatelů stala pro Kreml už skutečnost, že několik měsíců před volbami Rusové stáli ve frontách, aby mohli podepsat rezoluce na podporu Naděždinovy kandidatury.

Ruský soud potrestal opozičníka Naděždina pokutou, informují média

Nyní opoziční politik sbíral podpisy, aby mohl kandidovat na poslance v zářijových volbách. Ale úřady jej nejprve označily za „cizího agenta“ a minulý týden stanul před soudem, který jej potrestal pokutou za údajnou propagaci extremismu. „Skutečným cílem soudu je zacpat mi ústa a nedovolit mi kandidovat do Státní dumy (dolní komory ruského parlamentu),“ prohlásil tehdy opozičník. Nyní konstatoval, že volební zákon mu jako „cizímu agentovi“ a „odsouzenému za extremismus“ znemožňuje usilovat o zvolení do parlamentu.

Naděždin byl podle serveru Mediazona odsouzen k pokutě za „předvádění extremistických symbolů“, protože zveřejnil na sociální síti odkaz na videostream na kanálu YouTube, během kterého se objevila tvář opozičního politika Alexeje Navalného. Ten zahynul v ruském vězení, jeho organizaci ruské úřady zakázaly jako extremistickou.

Ruského blogera, který kritizoval Putina, zatkli. Viní ho ze lži, hrozí mu 10 let

Ruské úřady od útoku na Ukrajinu v únoru 2022 výrazně přitvrdily v represích a uvěznily stovky kritiků režimu. Mnozí opoziční představitelé jsou nyní uvězněni, jsou mrtví nebo se nacházejí v exilu. Bývalý poslanec Naděždin patřil mezi několik málo lidí v Rusku, kteří veřejně kritizovali Putina a jeho tažení proti Ukrajině, aniž by byli uvězněni, připomněla agentura AFP.

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