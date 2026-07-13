Podle serveru Agenstvo sám Naděždin označil rozhodnutí ministerstva spravedlnosti za očekávané. „Před volbami do Státní dumy se snaží odstranit nebezpečné oponenty,“ uvedl. Zároveň zdůraznil, že bude i nadále sbírat podpisy na podporu své kandidatury.
Server zároveň poukazuje na to, že složky před několika dny zadržely rovněž Ivana Apostolevského z Komunistické strany Ruska, který rovněž vyjádřil záměr kandidovat do Státní dumy. Úřady argumentovaly „předváděním extremistické symboliky“.
Na policejní stanici převezli Naděždina jen dva dny poté, co ho úřady označily za takzvaného cizího agenta, kteří mají v Rusku zakázáno zúčastnit se voleb. „Přišla policie. Vezou mě na oddělení v Dolgoprudném,“ napsal Naděždin s odkazem na město nedaleko Moskvy.
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V pátek zařadilo ruské ministerstvo spravedlnosti Naděždina do registru zahraničních agentů. Spolu s ním byl na seznam zařazen i politický projekt Štáb kandidátů, který vzešel z Naděždinovy prezidentské kampaně v letech 2023 až 2024.
Své rozhodnutí odůvodnilo ministerstvo tím, že se Naděždin podílel na vytváření a šíření materiálů jiných „cizích agentů“ a „nežádoucích“ organizací, šířil „nedůvěryhodné informace“ o rozhodnutích úřadů a volebním systému v zemi a dokonce „vyzýval k účasti na nepovolených shromážděních“.
Naděždin se před dvěma lety pokoušel kandidovat proti Vladimiru Putinovi jako jediný odpůrce války proti Ukrajině mezi kandidáty na hlavu státu, ale úřady jej do prezidentských voleb nepustily.
Nepříjemným překvapením se podle pozorovatelů stala pro Kreml už skutečnost, že několik měsíců před volbami Rusové stáli ve frontách, aby se mohli podepsat na podporu Naděždinovy kandidatury.