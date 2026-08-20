Při ruském útoku balistickými střelami na Kyjev zemřelo nejméně šest lidí

V Solomjanské čtvrti byla poškozena horní část devítipodlažního obytného domu, v němž následně vypukl požár, napsal starosta Kyjeva Vitalij Kličko na telegramu. Na jiném místě v obytném domě zůstali rovněž uvězněni lidé. Záchranáři zasahovali také u poškozené budovy školy, kde byli lidé uvnitř krytu.
V této části města utrpěla škody dětská nemocnice a další zdravotnická zařízení. Na jejím pozemku po útoku začala hořet auta.
Požáry hlásí úřady v dalších částech Kyjeva. Ve Svjatošynské čtvrti hoří sklady a v Darnycké čtvrti nebytové prostory. Části Svjatošynské a Solomjanské čtvrti po útoku zůstaly bez elektřiny.
Ukrajina se bezmála čtyři a půl roku brání rozsáhlé ruské invazi, součástí bojů jsou i časté vzdušné útoky. OSN uvádí, že ve válce přišlo o život přes 16 tisíc civilistů, včetně žen a dětí. Drtivou většinu civilních obětí na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.
Rusko v posledních týdnech zesílilo letecké útoky na Kyjev a další ukrajinská města. Kvůli nedostatku munice pro protivzdušnou obranu v poslední době Ukrajina tyto útoky jen obtížně odráží.