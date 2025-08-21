Lavrov varuje Evropu před „intervencí“ na Ukrajině, viní ji z podkopávání summitu

Šéf ruské diplomacie podle agentury Reuters vyjádřil znepokojení nad tím, že evropští lídři diskutovali o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu bez zapojení Ruska.
Případná přítomnost evropských vojáků na ukrajinském území je pro Rusko „zcela nepřijatelná“, řekl podle agentury AFP Lavrov s tím, že to označil za zahraniční intervenci. Bylo to přitom Rusko, které 24. února 2022 zahájilo invazi na Ukrajinu a její části ruští vojáci okupují, napadená země se od té doby se západní pomocí brání.
|
Nechceme Čínu jako garanta bezpečnosti. Pomáhala Rusku, řekl Zelenskyj
Lavrov zároveň obvinil Ukrajinu, že nemá zájem o dohodu o trvalém míru, a poukázal na blíže neurčené vyjádření ukrajinských představitelů ohledně současné situace.
Putin je podle Lavrova ochoten setkat se s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, ruský ministr však zároveň zpochybnil Zelenského legitimitu k podpisu jakékoliv dohody. Podle Reuters tím poukazoval na skutečnost, že Zelenskému měl prezidentský mandát skončit již v květnu 2024, ale vzhledem k probíhající válce a okupaci části ukrajinského území se nemohly konat nové volby.
Oznámení Trumpa ohledně možné brzké schůzky Putina a Zelenského bylo nejzřetelnějším výsledkem aljašského summitu.
|
Rusko útočilo na Lvov a Mukačevo. Střely zasáhly i americkou firmu a civilní oblasti
Ruská armáda v noci na dnešek zaútočila na Ukrajinu 574 drony a 40 různými střelami. Podle agentury AP to byl třetí největší ruský vzdušný útok v tomto roce co do počtu vyslaných dronů a osmý největší, pokud se týká odpálených střel.
„Rusové tento útok provedli, jako by se vůbec nic neměnilo. Jakoby svět nevyvíjel žádné úsilí, aby tuto válku zastavil,“ napsal dnes Zelenskyj na telegramu. „Zatím není z Moskvy žádný signál, že se skutečně chystají zahájit smysluplná jednání a ukončit tuto válku. Je třeba vyvinout tlak,“ dodal.