Zajímalo vás něco o „speciální vojenské operaci“, a tak jste si jednou otevřeli nějaký vojenský web? Brali jste si půjčku? Nebo jste na seznamu dlužníků u federální daňové služby? Pak je velká šance, že vaše telefonní číslo skončí u soukromého náboráře, který vám nabídne smlouvu s armádou a lístek na ukrajinskou frontu.
Rekruiteři za jednoho „klienta“ inkasují v Rusku stovky tisíc i milion rublů přímo ze státního rozpočtu.
Náborářům, kteří pracují takzvaně na sebe, pomáhají marketingové agentury, které prodávají seznamy s telefonními čísly možných zájemců o vojenskou službu.