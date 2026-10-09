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Jak se verbuje na frontu. Ruští náboráři se mění v trhovce s masem, inkasují statisíce

Jelizaveta Sůvová
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Na věku nezáleží. Vojenské náborové středisko v obci Balašika v Moskevské oblasti. | foto: Profimedia.cz

Zajímalo vás něco o „speciální vojenské operaci“, a tak jste si jednou otevřeli nějaký vojenský web? Brali jste si půjčku? Nebo jste na seznamu dlužníků u federální daňové služby? Pak je velká šance, že vaše telefonní číslo skončí u soukromého náboráře, který vám nabídne smlouvu s armádou a lístek na ukrajinskou frontu.

Rekruiteři za jednoho „klienta“ inkasují v Rusku stovky tisíc i milion rublů přímo ze státního rozpočtu.

Náborářům, kteří pracují takzvaně na sebe, pomáhají marketingové agentury, které prodávají seznamy s telefonními čísly možných zájemců o vojenskou službu.

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