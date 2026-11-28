Dosud neoznámený odklon konvoje ukazuje, že Rusko přijímá opatření na ochranu svých námořních sil. Reaguje tak na ukrajinský dronový útok z 22. listopadu, při němž byla potopena ruská válečná loď v Libyi, vzdálené zhruba 2 000 kilometrů od bojiště na Ukrajině.
Konvoj, který doprovázela ruská fregata Admiral Golovko, změnil kurz v oblasti Sicilského průlivu ve stejný den, kdy se odehrál útok v Benghází, uvedl evropský vojenský představitel, který pohyb konvoje sledoval.
Průliv mezi italským ostrovem Sicílie a Tuniskem je důležitým bodem na námořní trase k severoafrickému pobřeží.
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Pracovník ukrajinské vojenské rozvědky a bezpečnostní činitel z Blízkého východu, kteří mají o konvoji informace, potvrdili, že flotila se odklonila od kurzu směrem do Libye.
Ruské ministerstvo obrany na žádost o komentář bezprostředně nereagovalo.
Rusko a Ukrajina opakovaně útočí na vojenské i obchodní lodě druhé strany v Černém moři, útoky v jiných oblastech ale byly dosud vzácné.
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Tři plavidla v konvoji, všechna plující pod ruskou vlajkou, jsou nákladní lodě nebo lodě určené k přepravě vozidel. Jde o lodě Maia 1, Lady R a Lady D. Podle údajů z námořní sledovací platformy MarineTraffic naposledy 12. listopadu vysílaly svou polohu v oblasti Biskajského zálivu.
Provozovatelé lodí, ruské společnosti Sovfracht a MG-Flot, jsou na sankčním seznamu Evropské unie i Spojených států.
Konvoj vyplul 5. listopadu z ruského Kaliningradu a naposledy byl 25. listopadu zaznamenán poblíž Alžírska. Není jasné, kam nyní zamíří, uvedl evropský představitel. Podle zdroje z Blízkého východu lodě ve Středozemním moři přerušily plavbu.
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Vláda na východě Libye uvedla, že korveta Merkurij, která byla terčem útoku z 22. listopadu, kotvila na námořní základně v Benghází. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že základna byla cílem útoku.
Korveta Merkurij doprovázela nákladní loď převážející vojenská vozidla do Libye, která se začala nakládat 13. října. Stejně tomu bylo i v případě nyní odkloněného konvoje, uvedl vojenský zdroj z Evropy.
Po občanské válce ovládá východní část Libye vojenský velitel Chalífa Haftar, jehož Libyjská národní armáda (LNA) udržuje vztahy s Ruskem. Západ země kontroluje mezinárodně uznávaná vláda národní jednoty sídlící v Tripolisu.
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Vojenská vozidla mohla podle evropských a blízkovýchodních zdrojů směřovat do západní Afriky, kde by je využíval ruský Africký sbor. Část dodávek však mohla být určena také pro Haftarovu Libyjskou národní armádu, uvedl evropský zdroj.
Africký sbor, který zřídilo ruské ministerstvo obrany, převzal na africkém kontinentu z velké části aktivity žoldnéřské Wagnerovy skupiny. Podporuje také operace vojenské vlády v Mali proti ozbrojeným islamistickým skupinám.
Některé lodě z odkloněného konvoje se v minulosti podílely na takzvaném syrském expresu. Tak se označovala skupina obchodních lodí využívaných k zásobování režimu bývalého syrského prezidenta Bašára Asada vojenským materiálem během občanské války v Sýrii, uvedl západní zdroj z námořní bezpečnostní oblasti.