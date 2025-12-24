Ruský generál jednal s novým vůdcem Madagaskaru, informovala agentura

Zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Andrej Averjanov se o víkendu setkal s novým vůdcem Madagaskaru, plukovníkem Michaelem Randrianirinou, uvedla agentura AFP s odvoláním na předsedu madagaskarského parlamentu Sitenyho Randrianasoloniaika.
Rus Andrej Averjanov je jedním z velitelů ruského tajného oddělení SSD....

Rus Andrej Averjanov je jedním z velitelů ruského tajného oddělení SSD. (nedatováno) | foto: Profimedia.cz

Plukovník Michael Randrianirina složil přísahu a stal se novým prezidentem...
Prezident Madagaskaru Andry Rajoelina (2. září 2025)
Během protestů na Madagaskaru zemřelo nejméně 22 lidí a více než 100 dalších...
Madagaskarská pořádková policie zasahuje na protestech proti častým výpadkům...
Generál Averjanov nyní stojí v čele Afrického sboru, který je součástí ruského ministersterstva obrany a v několika afrických zemích vystřídal žoldnéřskou Wagnerovu skupinu, připomněla.

„Letadlem přiletělo asi čtyřicet Rusů. Většina z nich byli vojáci v čele s generálporučíkem Andrejem Averjanovem. Tuto návštěvu iniciovala ruská vláda,“ řekl Siteny Randrianasoloniaiko.

Přivezli sebou náklad zbraní

„(Rusové) chtějí Madagaskar podpořit, zejména posílením bezpečnosti země a ochranou prezidenta. Ale, jak jsem již řekl, Madagaskar je otevřený všem zemím a je chyba tvrdit, že plukovník a já jsme proti západním zemím,“ dodal Randrianasoloniaiko, který před říjnovým převzetím moci armádou byl v opozici.

Ruští návštěvníci přivezli sebou náklad zbraní, které svěřili novému mocnému muži země. Randrianasoloniaiko uvedl, že šlo o 16 dronů, padesátku pistolí a padesátku nejnovějších útočných pušek kalašnikov.

„Nejdůležitější pro nás je transparentnost. Nechceme nic skrývat. Proč bychom cokoli skrývali?“ prohlásil.

V Moskvě opět zahřměly výbuchy na ulici, na které byl zabit generál. Zemřeli tři lidé

Randrianasoloniako, který před převratem vedl opozici, agentuře Bloomberg sdělil, že ruské vojenské letadlo přivezlo 43 beden zbraní. Zásilka, která obsahovala útočné pušky, odstřelovací pušky a protitankové střely, byla předána prezidentské gardě předány v rámci legální mezivládní spolupráce, dodal podle serveru The Moscow Times.

Ruský delegace podle něj vyjádřila ochotu podporovat madagaskarské ozbrojené síly, zejména ve výcviku a budování schopností.

Představila vojáky svého Afrického sboru

Moskva sice mlčí o své vojenské přítomnosti na africkém kontinentu, ale minulý měsíc v ruské státní televizi představila vojáky svého Afrického sboru.

Sbor, který je součástí ministerstva obrany, je údajně přítomen v šesti afrických zemích, aby pomáhal africkým vládám v boji proti islamistickým povstalcům. Televize RT se ve svém vysílání ve francouzštině zmínila o Mali, Burkině Faso, Nigeru a Rovníkové Guineji, připomněla AFP.

Armáda se k moci na Madagaskaru dostala začátkem října poté, co prezident Andry Rajoelina na palubě francouzského vojenského letadla uprchl z ostrovního státu v Indickém oceánu po několika týdnech protestů vedených mladými lidmi. Plukovník Michael Randrianirina, který se k protestům přidal, byl o několik dní později jmenován prozatímním prezidentem.

Madagaskar má nového prezidenta. Moci se ujal plukovník, jenž podpořil protesty

Madagaskar, který má zhruba 33 milionů obyvatel a který je jednou z nejchudších zemí světa, od získání nezávislosti na Francii v roce 1960 zažil několik převratů či pokusů o převrat. Rajoelina se dostal k moci poprvé po puči v roce 2009 a v čele přechodné vlády zůstal do roku 2014. Podruhé se prezidentské funkce ujal v roce 2019 a potřetí v roce 2023.

Generál Averjanov svého času velel elitní jednotce GRU, která podle českých vyšetřovatelů připravila výbuchy muničních skladů v českých Vrběticích v roce 2014.

24. prosince 2025

