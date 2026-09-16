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Ruský dron zabil pět lidí v autobuse. Útoky zasáhly osobní vlak i Kyjev

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  11:21
Ruský útok na autobus v Nikopolském okrese na jihovýchodě Ukrajiny zabil...

Ruský útok na autobus v Nikopolském okrese na jihovýchodě Ukrajiny zabil nejméně pět lidí. (16. září 2026) | foto: Reuters

Ruský útok na autobus v Nikopolském okrese na jihovýchodě Ukrajiny zabil...
Ruský útok na autobus v Nikopolském okrese na jihovýchodě Ukrajiny zabil...
Rusové zaútočili na vlak plný civilistů jedoucích z Ukrajiny do Polska. (13....
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29 fotografií
Pět lidí zemřelo a dalších sedm utrpělo zranění při ruském dronovém útoku na autobus v Nikopolském okrese na jihovýchodě Ukrajiny. Ruské údery v noci zasáhly také osobní vlak a sklad v Kyjevě. Ukrajinská protivzdušná obrana podle letectva zneškodnila 63 z 80 dronů.

„Sedm zraněných je v současné době v lékařské péči,“ uvedl šéf správy ukrajinské Dněpetroské oblasti Oleksandr Hanža, jenž později zveřejnil fotografii, která podle něj následky útoku zachycuje. Je na ní vidět poničený a zakrvácený minibus a zřejmě také jedna z obětí, která je na snímku rozmazaná. Nikopolský okres se nachází v blízkosti frontové linie.

Ukrajinská železniční společnost Ukrzaliznycja informovala o dalším ruském útoku na osobní vlak. Soupravu mířící z Kyjeva do Mykolajivu se ale podle ní podařilo včas evakuovat, o zraněných nebo obětech se společnost nezmiňuje. Ruské útoky na ukrajinskou železnici v poslední době zintenzivnily.

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Kyjevská vojenská správa mezitím uvedla, že ruský vzdušný útok na Kyjev způsobil požár ve skladu na západě metropole. O mrtvých ani zraněných tam nyní úřady neinformovaly.

Rusko v noci na středu zaútočilo na Ukrajinu 80 bezpilotními letouny, z nichž 63 zneškodnila protivzdušná obrana, oznámilo ráno ukrajinské letectvo, které dále bez podrobností informuje o zásazích drony na sedmi místech.

Ruské ministerstvo obrany ve středu ráno oznámilo zachycení a likvidaci 71 ukrajinských dronů nad šesti ruskými regiony, anektovaným poloostrovem Krym a Černým mořem. O škodách nebo obětech se nezmiňuje. Úřady v ruské Belgorodské oblasti informovaly o dvou zraněných při ukrajinském nočním dronovém útoku na automobil.

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Počet vyslaných nepřátelských dronů, o kterém informují obě strany, je nižší než obvykle, podotkla ruská služba stanice BBC a připomněla, že americký prezident Donald Trump v pondělí tvrdil, že obě strany souhlasily s tím, že přestanou útočit na energetická zařízení protivníka. Moskva ani Kyjev dohodu v tomto směru veřejně nepotvrdily.

Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Součástí bojů jsou i časté vzdušné údery, které v poslední době obě strany zintenzivnily. Moskva a Kyjev tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele, na jeho energetickou infrastrukturu nebo další cíle související s vedením války, ale při útocích umírají i civilisté – podle dostupných informací hlavně na ukrajinské straně.

Válka na Ukrajině

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