Ruský dron zaútočil na autobus u Dnipra, nejméně 15 lidí zemřelo

Nejméně 15 mrtvých a sedm zraněných si vyžádal útok ruského dronu na autobus v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti. Na platformě Telegram to dnes oznámil náčelník vojenské správy této oblasti Oleksandr Hanža. Podle něj v oblasti platí letecký poplach. Ukrajinská energetická společnost DTEK podle webu The Kiyv Independent uvedla, že útok připravil o život 15 jejích zaměstnanců. První informace uváděly nižší počet mrtvých.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

„Rusko zahájilo masivní útok na doly společnosti DTEK. Jeden z útoků zasáhl servisní autobus ve městě Ternivka, když přepravoval horníky po skončení směny,“ uvedla DTEK.

Hornické město Ternivka se nachází asi 70 kilometrů východně od Dnipra. Právě v Dnipru zabil ruský dronový útok v noci na dnešek dva lidi, muže a ženu, uvedly úřady. Útok také způsobil požár, zničil obytný dům a další dva poškodil.

Rusko podle ukrajinského letectva v noci na dnešek zaútočilo 90 bezpilotními letouny, z nichž 76 protivzdušná obrana sestřelila nebo odklonila, 14 na devíti místech v zemi zasáhlo cíl. Moskva pak informovala o zničení 90 ukrajinských dronů, čtyř naváděných bomb i jednoho amerického systému HIMARS.

Ukrajina se brání ruské invazi od února 2022. V Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech se 23. a 24. ledna konala první třístranná jednání mezi delegacemi Spojených států, Ukrajiny a Ruska. Žádného průlomu se ale dosáhnout nepodařilo, zejméně v citlivých územních otázkách. Další kolo jednání je naplánováno na 4. a 5. února.

