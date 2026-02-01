Ruský dron zaútočil na autobus u Dnipra, nejméně 15 lidí zemřelo

„Rusko zahájilo masivní útok na doly společnosti DTEK. Jeden z útoků zasáhl servisní autobus ve městě Ternivka, když přepravoval horníky po skončení směny,“ uvedla DTEK.
Hornické město Ternivka se nachází asi 70 kilometrů východně od Dnipra. Právě v Dnipru zabil ruský dronový útok v noci na dnešek dva lidi, muže a ženu, uvedly úřady. Útok také způsobil požár, zničil obytný dům a další dva poškodil.
Rusko podle ukrajinského letectva v noci na dnešek zaútočilo 90 bezpilotními letouny, z nichž 76 protivzdušná obrana sestřelila nebo odklonila, 14 na devíti místech v zemi zasáhlo cíl. Moskva pak informovala o zničení 90 ukrajinských dronů, čtyř naváděných bomb i jednoho amerického systému HIMARS.
Ukrajina se brání ruské invazi od února 2022. V Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech se 23. a 24. ledna konala první třístranná jednání mezi delegacemi Spojených států, Ukrajiny a Ruska. Žádného průlomu se ale dosáhnout nepodařilo, zejméně v citlivých územních otázkách. Další kolo jednání je naplánováno na 4. a 5. února.